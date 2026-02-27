Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слот – о трансферах Ливерпуля: 450 млн потрачено, а эффект всего на 250 млн
Англия
27 февраля 2026, 05:35 |
98
0

Слот – о трансферах Ливерпуля: 450 млн потрачено, а эффект всего на 250 млн

Наставник мерсисайдцев жалуется, что у клуба нет возможности полноценно задействовать новичков

27 февраля 2026, 05:35 |
98
0
Слот – о трансферах Ливерпуля: 450 млн потрачено, а эффект всего на 250 млн
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот обратил внимание на то, что в текущем сезоне клуб не имеет возможности полноценно задействовать новичков, на подписание которых летом было выделено 450 млн евро.

«Из вложенных в усиление 450 млн евро я смог реально рассчитывать лишь на ресурс в 250 млн. Александер Исак до сих пор не набрал оптимальных кондиций. Джованни Леони получил травму и не выйдет на поле до завершения сезона.

Жереми Фримпонг эффективно проявил себя лишь в пяти встречах из шести. Кроме того, мы приобрели за 35 млн евро резервного голкипера Мамардашвили, который практически не получает игровой практики.

В итоге получается, что мы не освоили даже 250 млн из потраченных 450 млн евро. В то же время наши конкуренты направили по 200, 300 или 400 млн именно на качественное усиление обоймы, а не просто на ротацию состава», – сказал Слот.

По теме:
Назван клуб с самым дорогим составом в истории футбола
Многомиллионный новичок Ливерпуля может покинуть клуб уже летом
Реал шокировал футбольный мир двумя финансовыми рекордами
Арне Слот Ливерпуль Александер Исак Джереми Фримпонг Гиорги Мамардашвили Джованни Леони
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новым фотосетом
Футбол | 26 февраля 2026, 23:04 5
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новым фотосетом
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новым фотосетом

Дарья Бондарь порадовала новым контентом

Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026
Футбол | 27 февраля 2026, 02:43 0
Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026
Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026

Руководство Манчестер Юнайтед изучает возможность приглашения Роберто Мартинеса

Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Футбол | 26.02.2026, 09:36
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Футбол | 26.02.2026, 19:00
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Футбол | 26.02.2026, 08:56
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
25.02.2026, 23:39
Бокс
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
25.02.2026, 17:44 4
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
Барселона официально получила историческое предложение по трансферу Ямаля
Барселона официально получила историческое предложение по трансферу Ямаля
25.02.2026, 01:42 1
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем