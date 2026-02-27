Слот – о трансферах Ливерпуля: 450 млн потрачено, а эффект всего на 250 млн
Наставник мерсисайдцев жалуется, что у клуба нет возможности полноценно задействовать новичков
Наставник «Ливерпуля» Арне Слот обратил внимание на то, что в текущем сезоне клуб не имеет возможности полноценно задействовать новичков, на подписание которых летом было выделено 450 млн евро.
«Из вложенных в усиление 450 млн евро я смог реально рассчитывать лишь на ресурс в 250 млн. Александер Исак до сих пор не набрал оптимальных кондиций. Джованни Леони получил травму и не выйдет на поле до завершения сезона.
Жереми Фримпонг эффективно проявил себя лишь в пяти встречах из шести. Кроме того, мы приобрели за 35 млн евро резервного голкипера Мамардашвили, который практически не получает игровой практики.
В итоге получается, что мы не освоили даже 250 млн из потраченных 450 млн евро. В то же время наши конкуренты направили по 200, 300 или 400 млн именно на качественное усиление обоймы, а не просто на ротацию состава», – сказал Слот.
