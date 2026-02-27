Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Многомиллионный новичок Ливерпуля может покинуть клуб уже летом
Англия
27 февраля 2026, 02:28 | Обновлено 27 февраля 2026, 02:29
103
0

Многомиллионный новичок Ливерпуля может покинуть клуб уже летом

Мамардашвили выражает все большее недовольство своим статусом резервиста в составе мерсисайдцев

27 февраля 2026, 02:28 | Обновлено 27 февраля 2026, 02:29
103
0
Многомиллионный новичок Ливерпуля может покинуть клуб уже летом
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили выражает все большее недовольство своим статусом резервиста в составе мерсисайдцев. Как информирует TEAMtalk, нынешний контракт основного вратаря команды Алисона действует до лета 2027 года, что ограничивает перспективы грузинского футболиста.

Согласно сведениям источника, Мамардашвили изучает возможность ухода в аренду в ближайшее летнее трансферное окно. Руководство «Ливерпуля» уже знает о позиции игрока, однако по-прежнему видит в 25-летнем вратаре долгосрочную замену и важную часть будущего клуба.

В текущем сезоне Мамардашвили выходил на поле в 11 официальных встречах, сохранив свои ворота в неприкосновенности в трех из них. Трудовое соглашение голкипера с «красными» рассчитано до лета 2031 года. По оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста достигает 28 млн евро.

По теме:
Назван клуб с самым дорогим составом в истории футбола
Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026
Реал шокировал футбольный мир двумя финансовыми рекордами
Гиорги Мамардашвили Ливерпуль Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: TeamTalk
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ
Футбол | 26 февраля 2026, 01:07 17
ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ
ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ

Ангелина Забарная показала свой близкий круг в столице Франции

ФОТО. Дочь Шацких и Шапаренко опубликовали «бемеренный фотосет»
Футбол | 27 февраля 2026, 00:17 0
ФОТО. Дочь Шацких и Шапаренко опубликовали «бемеренный фотосет»
ФОТО. Дочь Шацких и Шапаренко опубликовали «бемеренный фотосет»

На снимках Шапаренко нежно обнимает жену...

ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Футбол | 26.02.2026, 07:33
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Другие виды | 26.02.2026, 22:30
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Футбол | 26.02.2026, 08:56
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
25.02.2026, 14:27 39
Олимпийские игры
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 22
Футбол
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 28
Футбол
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
25.02.2026, 00:55 80
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем