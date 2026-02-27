Многомиллионный новичок Ливерпуля может покинуть клуб уже летом

Голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили выражает все большее недовольство своим статусом резервиста в составе мерсисайдцев. Как информирует TEAMtalk, нынешний контракт основного вратаря команды Алисона действует до лета 2027 года, что ограничивает перспективы грузинского футболиста.

Согласно сведениям источника, Мамардашвили изучает возможность ухода в аренду в ближайшее летнее трансферное окно. Руководство «Ливерпуля» уже знает о позиции игрока, однако по-прежнему видит в 25-летнем вратаре долгосрочную замену и важную часть будущего клуба.

В текущем сезоне Мамардашвили выходил на поле в 11 официальных встречах, сохранив свои ворота в неприкосновенности в трех из них. Трудовое соглашение голкипера с «красными» рассчитано до лета 2031 года. По оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста достигает 28 млн евро.