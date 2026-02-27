Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед нашел замену Каземиро в Ла Лиге
Англия
27 февраля 2026, 04:54 | Обновлено 27 февраля 2026, 04:56
Манчестер Юнайтед нашел замену Каземиро в Ла Лиге

МЮ проявляет интерес к хавбеку Вильярреала Пап Гуйе

Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к хавбеку «Вильярреала» Пап Гуйе. Согласно данным Footmercato, манкунианцы видят в 27-летнем игроке потенциальную замену Каземиро, чей уход из клуба запланирован на ближайшее лето.

Как утверждает источник, полузащитник национальной команды Сенегала имеет шансы повысить спрос на себя в случае успешного выступления на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

В текущем игровом году Гуйе выходил на поле в 28 официальных встречах, записав на свой счет три забитых мяча и один ассист. Его контракт с испанским коллективом действует до середины 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная цена футболиста на данный момент составляет 20 млн евро.

Пап Алассан Гуйе Вильярреал Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ Каземиро
Михаил Олексиенко Источник: Footmercato
