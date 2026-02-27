Манчестер Юнайтед нашел замену Каземиро в Ла Лиге

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к хавбеку «Вильярреала» Пап Гуйе. Согласно данным Footmercato, манкунианцы видят в 27-летнем игроке потенциальную замену Каземиро, чей уход из клуба запланирован на ближайшее лето.

Как утверждает источник, полузащитник национальной команды Сенегала имеет шансы повысить спрос на себя в случае успешного выступления на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

В текущем игровом году Гуйе выходил на поле в 28 официальных встречах, записав на свой счет три забитых мяча и один ассист. Его контракт с испанским коллективом действует до середины 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная цена футболиста на данный момент составляет 20 млн евро.