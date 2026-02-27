Из-за финансовых проблем Интер может продать одного из лидеров
Маркус Тюрам рассматривается как один из главных претендентов на уход из клуба
Нападающий Маркус Тюрам рассматривается как один из главных претендентов на трансфер из «Интера».
По информации издания La Repubblica, преждевременное завершение выступлений в Лиге чемпионов вынуждает миланцев продать кого-то из игроков для покрытия финансовых потерь. В минувшем сезоне клуб заработал от УЕФА 137 млн евро, тогда как в текущем этот доход составит лишь около 66 млн.
Трансфер Тюрама, который перешел в команду в 2023 году в статусе свободного агента, выглядит наиболее выгодным способом получить значительную прибыль. Это решение подкрепляется и тем, что нынешние игровые показатели футболиста стали ниже его прежнего уровня.
Параллельно с этим клуб не исключает возможности расставания с защитником Дензелом Думфрисом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua подводит итоги третьей для Украины безмедальной Олимпиады
Ангелина Забарная показала свой близкий круг в столице Франции