  4. Из-за финансовых проблем Интер может продать одного из лидеров
Италия
27 февраля 2026, 01:51 | Обновлено 27 февраля 2026, 01:52
Маркус Тюрам рассматривается как один из главных претендентов на уход из клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий Маркус Тюрам рассматривается как один из главных претендентов на трансфер из «Интера».

По информации издания La Repubblica, преждевременное завершение выступлений в Лиге чемпионов вынуждает миланцев продать кого-то из игроков для покрытия финансовых потерь. В минувшем сезоне клуб заработал от УЕФА 137 млн евро, тогда как в текущем этот доход составит лишь около 66 млн.

Трансфер Тюрама, который перешел в команду в 2023 году в статусе свободного агента, выглядит наиболее выгодным способом получить значительную прибыль. Это решение подкрепляется и тем, что нынешние игровые показатели футболиста стали ниже его прежнего уровня.

Параллельно с этим клуб не исключает возможности расставания с защитником Дензелом Думфрисом.

Интер Милан Дензел Дюмфрис Маркус Тюрам Лига чемпионов чемпионат Италии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: La Repubblica
