Киву раскрыл истинную причину позорного вылета Интера от Буде-Глимт

Наставник миланского «Интера» Кристиан Киву поделился мыслями после вылета из Лиги чемпионов. Итальянский коллектив уступил «Буде-Глимт» в ответном поединке раунда плей-офф за право участия в 1/8 финала (1:2, первый матч – 1:3).

– Мы приложили максимум усилий в противостоянии с отлично подготовленным соперником, который выстроил глубокую оборону. Отсутствие быстрого гола позволило им чувствовать себя уверенно.

У меня нет претензий к подопечным – они выложились полностью. Во второй половине встречи оппоненту удалось реализовать свои моменты и дважды отличиться.

Мы глубоко разочарованы. Приходится признать, что сегодня противник превзошел нас в плане физической энергии. Остается лишь поздравить их, они заслуженно двигаются дальше.

– Вы рассчитывали на другой сценарий в этом розыгрыше Лиги чемпионов?

– Нашим приоритетом всегда была конкурентоспособность. Мы не заглядывали за горизонт, концентрируясь на текущих задачах. К сожалению, в этом еврокубковом сезоне мы не оправдали ожиданий. Уровень турнира запредельный: любая потеря концентрации приводит к немедленному наказанию со стороны соперника.

В антракте я просил команду действовать терпеливее при движении мяча, чтобы взломать их плотную структуру 4-4-2, но, кроме нескольких кроссов, у нас мало что вышло.

Моменты в штрафной были, но реализация подвела. Возможно, стоило начать агрессивнее. Мы исчерпали свой ресурс, учитывая текущие возможности. Жаль, ведь один гол мог переломить ход игры и усилить давление на защиту соперника.

– Почему команде не хватило сил?

– Трудно сохранять свежесть при графике «матч каждые три дня». Вероятно, можно было атаковать иначе, но я не стану винить футболистов. Пробиться сквозь десять человек в штрафной — задача не из легких.

Все подавлены, так как мы искренне верили в проход дальше, осознавая при этом силу соперника, который провел лишь четыре игры за последние два месяца. Теперь нам нужно перевернуть эту страницу. Это Лига чемпионов, и мы должны признать заслуги оппонента, – подытожил Киву.