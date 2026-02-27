Один из топовых легионеров решил покинуть Украинскую Премьер-лигу летом
Полузащитник Мухаррем Яшари решил попрощаться с ЛНЗ после завершения сезона 2025/26
Один из лидеров Украинской Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ – рискует потерять важнейшего футболиста, атакующего полузащитника Мухаррема Яшари.
Контракт 28-летнего футболиста истекает в июне 2028-го, однако легионер решил покинуть чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.
Представители Яшари начали поиски команды, в которой полузащитник сможет продолжить карьеру после ухода из ЛНЗ. Одним из вариантов, который рассматривает сам футболист, считается чемпионат Австрии.
На данный момент Мухаррем находится в лазарете после того, как получил травму в первом официальном матче черкасской команды в 2026 году. Подопечные Виталия Пономарева одолели «Эпицентр» (2:0), полузащитник был вынужден покинуть поле на 22-й минуте.
Яшари перебрался в Премьер-лигу из косовской «Дриты» в январе 2024 года за 50 тысяч евро. В нынешнем сезоне провел 17 матчей, в которых забил три гола и оформил шесть ассистов.
Трансферная стоимость легионера составляет 1,2 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возможные соперники горняков: Самсунспор и Лех Познань
27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка