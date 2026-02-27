Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один из топовых легионеров решил покинуть Украинскую Премьер-лигу летом
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 18:51 |
Один из топовых легионеров решил покинуть Украинскую Премьер-лигу летом

Полузащитник Мухаррем Яшари решил попрощаться с ЛНЗ после завершения сезона 2025/26

ФК ЛНЗ Черкассы. Мухаррем Яшари

Один из лидеров Украинской Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ – рискует потерять важнейшего футболиста, атакующего полузащитника Мухаррема Яшари.

Контракт 28-летнего футболиста истекает в июне 2028-го, однако легионер решил покинуть чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

Представители Яшари начали поиски команды, в которой полузащитник сможет продолжить карьеру после ухода из ЛНЗ. Одним из вариантов, который рассматривает сам футболист, считается чемпионат Австрии.

На данный момент Мухаррем находится в лазарете после того, как получил травму в первом официальном матче черкасской команды в 2026 году. Подопечные Виталия Пономарева одолели «Эпицентр» (2:0), полузащитник был вынужден покинуть поле на 22-й минуте.

Яшари перебрался в Премьер-лигу из косовской «Дриты» в январе 2024 года за 50 тысяч евро. В нынешнем сезоне провел 17 матчей, в которых забил три гола и оформил шесть ассистов.

Трансферная стоимость легионера составляет 1,2 миллиона евро.

ЛНЗ Черкассы Мухаррем Яшари трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: UA-Football
