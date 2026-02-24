Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 12:27
Лидер Украинской Премьер-лиги рискует потерять одного из ключевых игроков

Мухаррем Яшари получил травму в матче ЛНЗ против «Эпицентра», который состоялся 21 февраля

Лидер Украинской Премьер-лиги рискует потерять одного из ключевых игроков
ФК ЛНЗ Черкассы. Мухаррем Яшари

Лидер Украинской Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ – рискует потерять одного из своих ключевых футболистов, как минимум, до апреля. Об этом сообщило ТаТоТаке.

В поединке 17-го тура против «Эпицентра» (2:0) атакующий полузащитник Мухаррем Яшари получил травму и был вынужден покинуть поле на 22-й минуте.

По информации источника, в понедельник, 23 февраля, футболист прошел обследование в Черкассах. Предварительный диагноз – надрыв сухожилия.

Если он подтвердится после повторного, более подробного осмотра, один из лидеров ЛНЗ рискует вылететь примерно на месяц.

Это означает, что полноценного возвращения Яшари можно будет ожидать уже в начале апреля, когда в 22-м туре команда Пономарева сыграет против «Кривбасса».

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - ЛНЗ Мухаррем Яшари ТаТоТаке травма
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Комментарии 1
Prokop_Andriy
він вже точно вибив надовго, на жаль
Ответить
0
