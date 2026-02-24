Лидер Украинской Премьер-лиги рискует потерять одного из ключевых игроков

Лидер Украинской Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ – рискует потерять одного из своих ключевых футболистов, как минимум, до апреля. Об этом сообщило ТаТоТаке.

В поединке 17-го тура против «Эпицентра» (2:0) атакующий полузащитник Мухаррем Яшари получил травму и был вынужден покинуть поле на 22-й минуте.

По информации источника, в понедельник, 23 февраля, футболист прошел обследование в Черкассах. Предварительный диагноз – надрыв сухожилия.

Если он подтвердится после повторного, более подробного осмотра, один из лидеров ЛНЗ рискует вылететь примерно на месяц.

Это означает, что полноценного возвращения Яшари можно будет ожидать уже в начале апреля, когда в 22-м туре команда Пономарева сыграет против «Кривбасса».

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.