Лидер Украинской Премьер-лиги рискует потерять одного из ключевых игроков
Мухаррем Яшари получил травму в матче ЛНЗ против «Эпицентра», который состоялся 21 февраля
Лидер Украинской Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ – рискует потерять одного из своих ключевых футболистов, как минимум, до апреля. Об этом сообщило ТаТоТаке.
В поединке 17-го тура против «Эпицентра» (2:0) атакующий полузащитник Мухаррем Яшари получил травму и был вынужден покинуть поле на 22-й минуте.
По информации источника, в понедельник, 23 февраля, футболист прошел обследование в Черкассах. Предварительный диагноз – надрыв сухожилия.
Если он подтвердится после повторного, более подробного осмотра, один из лидеров ЛНЗ рискует вылететь примерно на месяц.
Это означает, что полноценного возвращения Яшари можно будет ожидать уже в начале апреля, когда в 22-м туре команда Пономарева сыграет против «Кривбасса».
В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.
