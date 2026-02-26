Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 февраля 2026, 20:39
Тренер Эвертона объяснил, почему отказался от Миколенко в матче с МЮ

Украинец не вышел на поле в матче с Манчестер Юнайтед

Тренер Эвертона объяснил, почему отказался от Миколенко в матче с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес объяснил, почему в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» на позиции левого защитника играл центральный защитник Джаррад Брентвейт, а не украинец Виталий Миколенко.

«Я думаю, что некоторые из лучших команд, если посмотреть на «Манчестер Сити» в последние сезоны, не стеснялись делать это, когда это было необходимо. Джаррад прекрасно чувствует себя как на позиции левого защитника, так и центрального защитника. Он быстрый, крупный и имеет необходимые габариты», — сказал Мойес в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне Миколенко сыграл в составе «Эвертона» 25 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт Виталия с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Сообщалось, что в Англии уже поставили крест на Миколенко.

Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес
