Тренер Эвертона объяснил, почему отказался от Миколенко в матче с МЮ
Украинец не вышел на поле в матче с Манчестер Юнайтед
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес объяснил, почему в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» на позиции левого защитника играл центральный защитник Джаррад Брентвейт, а не украинец Виталий Миколенко.
«Я думаю, что некоторые из лучших команд, если посмотреть на «Манчестер Сити» в последние сезоны, не стеснялись делать это, когда это было необходимо. Джаррад прекрасно чувствует себя как на позиции левого защитника, так и центрального защитника. Он быстрый, крупный и имеет необходимые габариты», — сказал Мойес в интервью Sky Sports.
В текущем сезоне Миколенко сыграл в составе «Эвертона» 25 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт Виталия с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Сообщалось, что в Англии уже поставили крест на Миколенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай
Самарджич реализовал пенальти и позволил «бергамаскам» одолеть «Боруссию» Дортмунд