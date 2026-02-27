Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
27 февраля 2026, 17:17
В украинском футболе может появиться амбициозный клуб из Винницкой области

«Брацлав» планирует получить профессиональный статус и нацелился на Первую лигу

В украинском футболе может появиться амбициозный клуб из Винницкой области
ФК Брацлав

Аматорский клуб из Винницкой области – «Брацлав» – имеет амбициозные планы и уже нацелился на получение профессионального статуса, выход во Вторую, а позже и в Первую лигу.

По информации источника, зимой к команде присоединился серьезный инвестор, готовый вложить солидные средства в развитие клуба. Летом команда планирует заявиться во Вторую лигу.

Сейчас с нуля собирается тренерский штаб, продолжается поиск новых футболистов, которые усилят амбициозный коллектив. Ожидается, что наставником станет экс-тренер «Александрии» и молдавского «Шерифа» Юрий Гура.

В расположение команды уже прибыли игроки с профессиональным опытом – Виталий Чеботарев, Руслан Паламар, Александр Насонов, Валентин Корешков, Владислав Школьный и Андрей Богославский.

Условия, которые предлагает «Брацлав», нередко более привлекательны, чем имеют представители Второй лиги.

Суркис назвал главную задачу Костюка во главе Динамо: «Они должны...»
Эпицентр стал 27-м клубом, в ворота которого забил Ярмоленко в УПЛ
Суркис оценил поле стадиона Динамо: «Я – не агроном. Нужно 2-3 недели»
Николай Тытюк Источник: Telegram
