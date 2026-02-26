Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Мбаппе проблемы с коленом. Игрок Реала отказался от операции
Испания
26 февраля 2026, 18:36 | Обновлено 26 февраля 2026, 18:45
578
0

У Мбаппе проблемы с коленом. Игрок Реала отказался от операции

Не хочет пропустить чемпионат мира

У Мбаппе проблемы с коленом. Игрок Реала отказался от операции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации испанских СМИ, форвард Реала Килиан Мбаппе отказался перенести операцию на колене, чтобы полностью решить проблему.

С декабря лидер мадридской команды регулярно чувствует дискомфорт в колене, но остается на уколах и консервативном лечении, потому что не хочет хирургического вмешательства.

Мбаппе опасается, что операция может оставить его без чемпионата мира.

Сообщается, что в такой ситуации игроку придется время от времени пропускать матчи, чтобы не усложнять ситуацию.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 38 голов и сделал 6 ассистов в 33 матчах.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид
Источник: AS
