У Мбаппе проблемы с коленом. Игрок Реала отказался от операции
Не хочет пропустить чемпионат мира
По информации испанских СМИ, форвард Реала Килиан Мбаппе отказался перенести операцию на колене, чтобы полностью решить проблему.
С декабря лидер мадридской команды регулярно чувствует дискомфорт в колене, но остается на уколах и консервативном лечении, потому что не хочет хирургического вмешательства.
Мбаппе опасается, что операция может оставить его без чемпионата мира.
Сообщается, что в такой ситуации игроку придется время от времени пропускать матчи, чтобы не усложнять ситуацию.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 38 голов и сделал 6 ассистов в 33 матчах.
