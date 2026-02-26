У Мбаппе проблемы с коленом. Игрок Реала отказался от операции

По информации испанских СМИ, форвард Реала Килиан Мбаппе отказался перенести операцию на колене, чтобы полностью решить проблему.

С декабря лидер мадридской команды регулярно чувствует дискомфорт в колене, но остается на уколах и консервативном лечении, потому что не хочет хирургического вмешательства.

Мбаппе опасается, что операция может оставить его без чемпионата мира.

Сообщается, что в такой ситуации игроку придется время от времени пропускать матчи, чтобы не усложнять ситуацию.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 38 голов и сделал 6 ассистов в 33 матчах.