Лига чемпионов26 февраля 2026, 14:59 | Обновлено 26 февраля 2026, 15:04
317
0
Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед матчами 1/8 финала
Goal.com считает фаворитом Арсенал
26 февраля 2026, 14:59 | Обновлено 26 февраля 2026, 15:04
317
0
Популярный портал Goal.com после завершения матчей плей-офф Лиги чемпионов и перед стартом 1/8 финала турнира определил фаворита нынешнего сезона.
Эксперты считают, что фаворитом остается Арсенал, который лидирует в рейтинге с декабря.
Топ-5 замыкают Бавария, Манчестер Сити, Ливерпуль и действующий обладатель трофея ПСЖ. Барселона и Реал занимают 6-е и 7-е место соответственно.
Меньше всего эксперты верят в Байер.
Жеребьевка 1/8 финала состоится уже в пятницу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 февраля 2026, 09:23 9
Тренер киевлян рассказал, какими качествами должен обладать футболист
Футбол | 26 февраля 2026, 07:33 5
Тренер – о работе в «Нефтчи»
Футбол | 25.02.2026, 18:10
Футбол | 26.02.2026, 11:22
Футбол | 26.02.2026, 13:26
Комментарии 0
Популярные новости
24.02.2026, 14:55 1
24.02.2026, 22:02 9
25.02.2026, 09:39 27
24.02.2026, 15:00 48
25.02.2026, 09:59 20
25.02.2026, 04:02 7
Теннис
24.02.2026, 16:41 5