  4. Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед матчами 1/8 финала
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 14:59 | Обновлено 26 февраля 2026, 15:04
Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед матчами 1/8 финала

Goal.com считает фаворитом Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine

Популярный портал Goal.com после завершения матчей плей-офф Лиги чемпионов и перед стартом 1/8 финала турнира определил фаворита нынешнего сезона.

Эксперты считают, что фаворитом остается Арсенал, который лидирует в рейтинге с декабря.

Топ-5 замыкают Бавария, Манчестер Сити, Ливерпуль и действующий обладатель трофея ПСЖ. Барселона и Реал занимают 6-е и 7-е место соответственно.

Меньше всего эксперты верят в Байер.

Жеребьевка 1/8 финала состоится уже в пятницу.

Лига чемпионов Арсенал Лондон Бавария Манчестер Сити Ливерпуль ПСЖ
Иван Зинченко Источник: Goal.com
