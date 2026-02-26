Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед матчами 1/8 финала

Популярный портал Goal.com после завершения матчей плей-офф Лиги чемпионов и перед стартом 1/8 финала турнира определил фаворита нынешнего сезона.

Эксперты считают, что фаворитом остается Арсенал, который лидирует в рейтинге с декабря.

Топ-5 замыкают Бавария, Манчестер Сити, Ливерпуль и действующий обладатель трофея ПСЖ. Барселона и Реал занимают 6-е и 7-е место соответственно.

Меньше всего эксперты верят в Байер.

Жеребьевка 1/8 финала состоится уже в пятницу.