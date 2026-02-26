Воспитанник Динамо продолжит карьеру в составе аутсайдера Премьер-лиги

Воспитанник киевского «Динамо», защитник Богдан Чуев продолжит карьеру в составе «Полтавы», которая занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Контракт 26-летнего футболиста принадлежит «Левому Берегу» и истекает после завершения нынешнего сезона. В составе киевской команды защитник провел семь игр в кампании 2025/26.

По информации источника, Чуев уже присоединился к «Полтаве», однако условия перехода не разглашаются.

Футболист защищал цвета «Динамо» до марта 2019 года, где играл за U-17, U-19. Выступал за полтавские клубы «Ворскла» и «Горняк-Спорт», а также ужгородский «Минай».

В апреле 2025 года Чуев присоединился к «Левому Берегу» на правах свободного агента.