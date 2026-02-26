Защитник Ювентуса: «Удаление Келли кажется мне абсурдным»

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти после вылета команды из Лиги чемпионов от «Галатасарая» (5:7 по сумме двух матчей).

– Ситуация такая, что мы провели невероятный матч, но потеряли шансы еще в первой игре. Удаление Келли кажется мне абсурдным, мы, защитники, слишком часто страдаем от таких решений. Было впечатляющее реагирование, даже болельщики очень нас поддерживали, а в овертайме мы уже были уставшими. Мы сравняли счет в матче вдесятером, но в первой игре мы все потеряли.

– Нужен был такой матч «Ювентуса»?

– Да, жаль, потому что в итоге важен результат, а мы не прошли дальше. Мы провели огромный матч. Жаль, я очень измотан.

– Здесь тоже нужна была большая игра, ты вернулся с сердцем и характером.

– Я возвращался после травмы, которая еще не дает полной свободы движений, но важна регулярность – чем больше играешь, тем лучше себя чувствуешь. Жаль, потому что это одни из самых интересных матчей.

– Спаллетти что-то вам говорил?

– Нет, мы даже не пересекались.

Ранее Джорджо Кьеллини прокомментировал неприятный вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов.