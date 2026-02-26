Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Ювентуса: «Удаление Келли кажется мне абсурдным»
Италия
26 февраля 2026, 12:59 | Обновлено 26 февраля 2026, 13:01
124
0

Защитник Ювентуса: «Удаление Келли кажется мне абсурдным»

Федерико Гатти прокомментировал вылет из Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Гатти

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти после вылета команды из Лиги чемпионов от «Галатасарая» (5:7 по сумме двух матчей).

– Ситуация такая, что мы провели невероятный матч, но потеряли шансы еще в первой игре. Удаление Келли кажется мне абсурдным, мы, защитники, слишком часто страдаем от таких решений. Было впечатляющее реагирование, даже болельщики очень нас поддерживали, а в овертайме мы уже были уставшими. Мы сравняли счет в матче вдесятером, но в первой игре мы все потеряли.

– Нужен был такой матч «Ювентуса»?

– Да, жаль, потому что в итоге важен результат, а мы не прошли дальше. Мы провели огромный матч. Жаль, я очень измотан.

– Здесь тоже нужна была большая игра, ты вернулся с сердцем и характером.

– Я возвращался после травмы, которая еще не дает полной свободы движений, но важна регулярность – чем больше играешь, тем лучше себя чувствуешь. Жаль, потому что это одни из самых интересных матчей.

– Спаллетти что-то вам говорил?

– Нет, мы даже не пересекались.

Ранее Джорджо Кьеллини прокомментировал неприятный вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов.

По теме:
Вспомнить всех. Команды из не топ-5 лиг, которые играли в 1/8 финала ЛЧ
КЬЕЛЛИНИ: «Есть разочарование и грусть, но также гордость за проделанное»
Все БудеТ Глимт: о главной сенсации нынешней Лиги чемпионов
Федерико Гатти Ювентус Лига чемпионов Галатасарай Ллойд Келли удаление (красная карточка)
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
