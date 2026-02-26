Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер проигнорировал просьбу клуба Премьер-лиги и сбежал с Украины
Украина. Премьер лига
26 февраля 2026, 12:12 |
1281
4

Легионер проигнорировал просьбу клуба Премьер-лиги и сбежал с Украины

Спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда – о ситуации вокруг Эрена Айдина

26 февраля 2026, 12:12 |
1281
4 Comments
Легионер проигнорировал просьбу клуба Премьер-лиги и сбежал с Украины
НК Верес Ровно. Юрий Габовда

Спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда рассказал о ситуации вокруг скандального турецкого легионера Эрена Айдина, который проигнорировал просьбу клуба и сбежал с Украины.

«Давайте сразу же развеем все слухи по поводу Эрена Айдина. Два официальных запроса были по его переходу. Первый – это клуб из третьей лиги чемпионата Турции, бесплатная аренда до лета с правом выкупа.

Вторая опция официального трансфера – это переход на безвозмездной основе, просто под будущую продажу под проценты. Как в этой ситуации «Верес» должен принимать такие предложения?

Эти все разговоры о том, что было очень много предложений и очень выгодных, и что игрок разозлился, потому что клуб не отпустил – это все ерунда. У нас два официальных офера были, и все на безвозмездной основе.

Я считаю, что клуб не имел права в этой ситуации отпускать просто так основного игрока, которому мы предоставили шанс проявить себя в нашей команде.

Конечно, клуб хотел бы, чтобы он ушел хорошо, чтобы все стороны были удовлетворены. Мы очень его просили: «Пожалуйста, остановись, не делай этих шагов и продолжай работу. Мы тебе поможем.

Летом все зависит от тебя. Забей четыре-пять мячей до лета, отыграй несколько ярких матчей – летом пойдешь в хороший клуб и все будут довольны». Ну, человек нас не послушал», – рассказал Габовда.

Айдин перебрался в Премьер-лигу в сентябре прошлого года из турецкого «Галатасарая» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел десять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

Контракт Эрена с ровенским клубом истекает в июне 2028 года. На данный момент легионер на правах аренды выступает в чемпионате Азербайджана, где защищает цвета «Зиры».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги попрощался с двумя украинцами
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
ОФИЦИАЛЬНО. Колос совершил неожиданный трансфер, подписав полузащитника
Верес Ровно Эрен Айдин Юрий Габовда чемпионат Азербайджана по футболу Зира трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Футбол | 25 февраля 2026, 15:22 5
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – об уникальном рекорде «железного Джеймса»

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26 февраля 2026, 06:23 22
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала

В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай

Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный в ПСЖ стал футболистом ротации»
Футбол | 26.02.2026, 11:49
Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный в ПСЖ стал футболистом ротации»
Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный в ПСЖ стал футболистом ротации»
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Футбол | 25.02.2026, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Кто придет на руины? 5 кандидатов на пост главного тренера Тоттенхэма
Футбол | 26.02.2026, 13:26
Кто придет на руины? 5 кандидатов на пост главного тренера Тоттенхэма
Кто придет на руины? 5 кандидатов на пост главного тренера Тоттенхэма
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Чомусь бразили не тікають з Шахтаря
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 51
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 9
Теннис
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем