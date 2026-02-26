Легионер проигнорировал просьбу клуба Премьер-лиги и сбежал с Украины

Спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда рассказал о ситуации вокруг скандального турецкого легионера Эрена Айдина, который проигнорировал просьбу клуба и сбежал с Украины.

«Давайте сразу же развеем все слухи по поводу Эрена Айдина. Два официальных запроса были по его переходу. Первый – это клуб из третьей лиги чемпионата Турции, бесплатная аренда до лета с правом выкупа.

Вторая опция официального трансфера – это переход на безвозмездной основе, просто под будущую продажу под проценты. Как в этой ситуации «Верес» должен принимать такие предложения?

Эти все разговоры о том, что было очень много предложений и очень выгодных, и что игрок разозлился, потому что клуб не отпустил – это все ерунда. У нас два официальных офера были, и все на безвозмездной основе.

Я считаю, что клуб не имел права в этой ситуации отпускать просто так основного игрока, которому мы предоставили шанс проявить себя в нашей команде.

Конечно, клуб хотел бы, чтобы он ушел хорошо, чтобы все стороны были удовлетворены. Мы очень его просили: «Пожалуйста, остановись, не делай этих шагов и продолжай работу. Мы тебе поможем.

Летом все зависит от тебя. Забей четыре-пять мячей до лета, отыграй несколько ярких матчей – летом пойдешь в хороший клуб и все будут довольны». Ну, человек нас не послушал», – рассказал Габовда.

Айдин перебрался в Премьер-лигу в сентябре прошлого года из турецкого «Галатасарая» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел десять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

Контракт Эрена с ровенским клубом истекает в июне 2028 года. На данный момент легионер на правах аренды выступает в чемпионате Азербайджана, где защищает цвета «Зиры».