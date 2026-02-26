Куртуа выбрал следующего соперника Реала в Лиге чемпионов: «Игра мечты»

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа рассказал, что хочет сыграть против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вероятно, придется сыграть с «Манчестер Сити». Я играл против «Спортинга» в 2015 году, когда выступал за «Челси» – там хороший стадион.

Это сложный соперник, у них очень хорошие результаты в чемпионате. Правда, мы играем против «Манчестер Сити» уже много лет, и это матч мечты, но посмотрим, произойдет ли это в этот раз», – отметил Куртуа.

Жеребьевка 1/8, четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 состоится 27 февраля 2026 в 13:00 по киевскому времени в Ньоне.