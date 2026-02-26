Куртуа выбрал следующего соперника Реала в Лиге чемпионов: «Игра мечты»
Тибо хочет сыграть против Манчестер Сити
Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа рассказал, что хочет сыграть против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Вероятно, придется сыграть с «Манчестер Сити». Я играл против «Спортинга» в 2015 году, когда выступал за «Челси» – там хороший стадион.
Это сложный соперник, у них очень хорошие результаты в чемпионате. Правда, мы играем против «Манчестер Сити» уже много лет, и это матч мечты, но посмотрим, произойдет ли это в этот раз», – отметил Куртуа.
Жеребьевка 1/8, четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 состоится 27 февраля 2026 в 13:00 по киевскому времени в Ньоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о работе в «Нефтчи»
Жан Беленюк отреагировал на слова Владислава Гераскевича