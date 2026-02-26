Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа выбрал следующего соперника Реала в Лиге чемпионов: «Игра мечты»
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 09:49 | Обновлено 26 февраля 2026, 10:09
669
0

Куртуа выбрал следующего соперника Реала в Лиге чемпионов: «Игра мечты»

Тибо хочет сыграть против Манчестер Сити

26 февраля 2026, 09:49 | Обновлено 26 февраля 2026, 10:09
669
0
Куртуа выбрал следующего соперника Реала в Лиге чемпионов: «Игра мечты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа рассказал, что хочет сыграть против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вероятно, придется сыграть с «Манчестер Сити». Я играл против «Спортинга» в 2015 году, когда выступал за «Челси» – там хороший стадион.

Это сложный соперник, у них очень хорошие результаты в чемпионате. Правда, мы играем против «Манчестер Сити» уже много лет, и это матч мечты, но посмотрим, произойдет ли это в этот раз», – отметил Куртуа.

Жеребьевка 1/8, четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 состоится 27 февраля 2026 в 13:00 по киевскому времени в Ньоне.

По теме:
Ювентус – Галатасарай – 3:2. Осимхен испортил сказку. Видео голов и обзор
Куртуа – о сопернике в 1/8 ЛЧ: «Противостояние с ними – это матчи мечты»
Полузащитник Реала: «УЕФА поступил справедливо, отстранив Престианни»
Тибо Куртуа Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Футбол | 26 февраля 2026, 07:33 1
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень

Тренер – о работе в «Нефтчи»

Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Олимпийские игры | 25 февраля 2026, 07:49 0
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»

Жан Беленюк отреагировал на слова Владислава Гераскевича

Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25.02.2026, 09:39
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Забарный не сыграл. ПСЖ разошелся миром с Монако и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 25.02.2026, 23:54
Забарный не сыграл. ПСЖ разошелся миром с Монако и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Забарный не сыграл. ПСЖ разошелся миром с Монако и вышел в 1/8 финала ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Футбол | 25.02.2026, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 20
Футбол
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
24.02.2026, 21:08
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем