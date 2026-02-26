ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги попрощался с двумя украинцами

Запорожский Металлург официально объявил о прекращении сотрудничества с двумя футболистами. Команду Сергея Ковальца покинули Назарий Пастернак и Даниил Тузенко.

«Спасибо за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, контракты обоих футболистов разорваны по обоюдному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Металлург Запорожье занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 8 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.