  ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги попрощался с двумя украинцами
Украина. Первая лига
26 февраля 2026, 11:12 | Обновлено 26 февраля 2026, 11:40
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги попрощался с двумя украинцами

Тузенко и Пастернак покинули ФК Металлург Запорожье

ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги попрощался с двумя украинцами
ФК Металлург Запорожье

Запорожский Металлург официально объявил о прекращении сотрудничества с двумя футболистами. Команду Сергея Ковальца покинули Назарий Пастернак и Даниил Тузенко.

«Спасибо за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, контракты обоих футболистов разорваны по обоюдному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Металлург Запорожье занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 8 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Даниил Тузенко Назарий Пастернак Металлург Запорожье трансферы расторжение контракта чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
