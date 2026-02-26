Куртуа – о сопернике в 1/8 ЛЧ: «Противостояние с ними – это матчи мечты»
Голкипер Реала поделился мнением о потенциальных оппонентах команды в Лиге чемпионов
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мыслями о потенциальных оппонентах команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка может свести «сливочных» с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».
«Существует вероятность, что нам снова достанется «Манчестер Сити». Со «Спортингом» я пересекался еще в 2015 году, будучи игроком «Челси» – у них отличная арена. Это непростой соперник, демонстрирующий впечатляющие показатели в своем чемпионате.
Признаться, мы сражаемся с «Манчестер Сити» на протяжении многих лет, и подобные противостояния – это матчи мечты. Посмотрим, произойдет ли такая встреча в этот раз», – отметил Тибо Куртуа.
