Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Куртуа – о сопернике в 1/8 ЛЧ: «Противостояние с ними – это матчи мечты»
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 05:59 | Обновлено 26 февраля 2026, 07:07
879
0

Голкипер Реала поделился мнением о потенциальных оппонентах команды в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мыслями о потенциальных оппонентах команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка может свести «сливочных» с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».

«Существует вероятность, что нам снова достанется «Манчестер Сити». Со «Спортингом» я пересекался еще в 2015 году, будучи игроком «Челси» – у них отличная арена. Это непростой соперник, демонстрирующий впечатляющие показатели в своем чемпионате.

Признаться, мы сражаемся с «Манчестер Сити» на протяжении многих лет, и подобные противостояния – это матчи мечты. Посмотрим, произойдет ли такая встреча в этот раз», – отметил Тибо Куртуа.

По теме:
Полузащитник Реала: «УЕФА поступил справедливо, отстранив Престианни»
Арбелоа рассказал о травме Мбаппе и сроках восстановления нападающего
Энрике – о Монако: «Сегодня нам противостоял очень мощный конкурент»
Реал Мадрид Тибо Куртуа Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: ФК Реал Мадрид
