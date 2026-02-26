Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 04:14 |
730
0

Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой

Камеры зафиксировали фаната мадридцев с нацистским поздравлением

26 февраля 2026, 04:14 |
730
0
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» выступил с официальным обращением в связи с инцидентом, в ходе которого один из фанатов использовал нацистское приветствие во время поединка Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Руководство «Реала» направило запрос в Дисциплинарный комитет с требованием немедленно аннулировать членство болельщика, зафиксированного камерами наблюдения. Мужчина демонстрировал нацистский жест в секторе фанатской трибуны незадолго до стартового свистка матча против лиссабонского клуба.

Личность нарушителя была оперативно установлена сотрудниками безопасности стадиона сразу после фиксации инцидента, после чего его незамедлительно вывели за пределы «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» категорически осуждает любые проявления и жесты, способствующие разжиганию ненависти или насилию как в спортивной среде, так и в жизни общества в целом», – отмечается в заявлении испанского гранда.

По теме:
Полузащитник Реала: «УЕФА поступил справедливо, отстранив Престианни»
Арбелоа рассказал о травме Мбаппе и сроках восстановления нападающего
Энрике – о Монако: «Сегодня нам противостоял очень мощный конкурент»
Реал Мадрид Лига чемпионов Бенфика Реал - Бенфика Сантьяго Бернабеу
Михаил Олексиенко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший тренер Барсы Хави может возглавить одну из сборных-участниц ЧМ-2026
Футбол | 26 февраля 2026, 02:53 0
Бывший тренер Барсы Хави может возглавить одну из сборных-участниц ЧМ-2026
Бывший тренер Барсы Хави может возглавить одну из сборных-участниц ЧМ-2026

Хави попал в список претендентов на должность рулевого Марокко

Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Футбол | 25 февраля 2026, 22:35 9
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории

Каталонцы рассматривают подписание Сперцяна

Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Футбол | 25.02.2026, 06:23
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Футбол | 25.02.2026, 07:02
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Футбол | 25.02.2026, 09:59
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
25.02.2026, 08:39 4
Олимпийские игры
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 7
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем