Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой

Мадридский «Реал» выступил с официальным обращением в связи с инцидентом, в ходе которого один из фанатов использовал нацистское приветствие во время поединка Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Руководство «Реала» направило запрос в Дисциплинарный комитет с требованием немедленно аннулировать членство болельщика, зафиксированного камерами наблюдения. Мужчина демонстрировал нацистский жест в секторе фанатской трибуны незадолго до стартового свистка матча против лиссабонского клуба.

Личность нарушителя была оперативно установлена сотрудниками безопасности стадиона сразу после фиксации инцидента, после чего его незамедлительно вывели за пределы «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» категорически осуждает любые проявления и жесты, способствующие разжиганию ненависти или насилию как в спортивной среде, так и в жизни общества в целом», – отмечается в заявлении испанского гранда.