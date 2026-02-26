Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Реале сообщили о состоянии защитника, которого унесли с поля на носилках
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 02:09 | Обновлено 26 февраля 2026, 02:11
В Реале сообщили о состоянии защитника, которого унесли с поля на носилках

Арбелоа предоставил информацию о состоянии защитника Рауля Асенсио

В Реале сообщили о состоянии защитника, которого унесли с поля на носилках
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа предоставил информацию о состоянии защитника Рауля Асенсио. Напомним, что на 77-й минуте ответного поединка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026 против «Бенфики» (2:1) футболист «сливочных» получил травму. Игроку потребовалась помощь медиков, и он покинул поле на носилках.

«Судя по всему, повреждение Асенсио не носит критического характера. Речь идет о повреждение шеи», – отметил Арбелоа.

Инцидент произошел во время верховой борьбы на половине поля соперника, когда Асенсио жестко столкнулся со своим партнером по команде Эдуарду Камавингой.

Французский полузащитник серьезно не пострадал, однако испанец не смог подняться самостоятельно. Вместо травмированного защитника на поле вышел Давид Алаба.

Реал Мадрид Бенфика Альваро Арбелоа Лига чемпионов Реал - Бенфика Рауль Асенсио Давид Алаба
Михаил Олексиенко Источник: Marca
