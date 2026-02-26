Арбелоа рассказал о травме Мбаппе и сроках восстановления нападающего

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал физическое состояние нападающего Килиана Мбаппе, пропустившего ответную встречу плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1). До этого в прессе появилась информация, что звездный форвард испытывает болезненные ощущения в колене.

«Мне трудно провести четкую черту между легким недомоганием и полноценным повреждением. Мы сочли, что наиболее правильным выходом будет пауза для качественного восстановления. Сейчас он не готов выходить на поле. Рассчитываем, что процесс реабилитации займет от нескольких дней до пары недель», – передает слова Арбелоа ресурс Football Espana.

По результатам двух поединков «Королевский клуб» превзошел лиссабонскую команду и пробился в 1/8 финала турнира.

Мбаппе защищает цвета «Реала» с летнего трансферного окна 2024 года, перейдя из «ПСЖ». В текущей кампании француз отметился 38 забитыми мячами и 6 ассистами в 33 официальных матчах за клуб.