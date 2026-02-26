Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбелоа рассказал о травме Мбаппе и сроках восстановления нападающего
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 05:18 | Обновлено 26 февраля 2026, 05:19
57
0

Арбелоа рассказал о травме Мбаппе и сроках восстановления нападающего

Наставник Реала прокомментировал физическое состояние француза

26 февраля 2026, 05:18 | Обновлено 26 февраля 2026, 05:19
57
0
Арбелоа рассказал о травме Мбаппе и сроках восстановления нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал физическое состояние нападающего Килиана Мбаппе, пропустившего ответную встречу плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1). До этого в прессе появилась информация, что звездный форвард испытывает болезненные ощущения в колене.

«Мне трудно провести четкую черту между легким недомоганием и полноценным повреждением. Мы сочли, что наиболее правильным выходом будет пауза для качественного восстановления. Сейчас он не готов выходить на поле. Рассчитываем, что процесс реабилитации займет от нескольких дней до пары недель», – передает слова Арбелоа ресурс Football Espana.

По результатам двух поединков «Королевский клуб» превзошел лиссабонскую команду и пробился в 1/8 финала турнира.

Мбаппе защищает цвета «Реала» с летнего трансферного окна 2024 года, перейдя из «ПСЖ». В текущей кампании француз отметился 38 забитыми мячами и 6 ассистами в 33 официальных матчах за клуб.

По теме:
Полузащитник Реала: «УЕФА поступил справедливо, отстранив Престианни»
Энрике – о Монако: «Сегодня нам противостоял очень мощный конкурент»
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Альваро Арбелоа Килиан Мбаппе Лига чемпионов Реал Мадрид Бенфика Реал - Бенфика
Михаил Олексиенко Источник: Football Espana
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КУРТУА: «Меня радует, что Винисиус танцует, пусть делает это и дальше»
Футбол | 26 февраля 2026, 03:43 0
КУРТУА: «Меня радует, что Винисиус танцует, пусть делает это и дальше»
КУРТУА: «Меня радует, что Винисиус танцует, пусть делает это и дальше»

Голкипер Реала прокомментировал празднование гола вингера мадридцев

Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Футбол | 25 февраля 2026, 07:44 19
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере

Вингер осваивает футбольный менеджмент

Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Футбол | 25.02.2026, 15:22
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 25.02.2026, 21:49
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футбол | 25.02.2026, 17:44
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
25.02.2026, 00:55 79
Футбол
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем