Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Месси раскрыл, как сделал предложение Антонеле
25 февраля 2026, 23:54 | Обновлено 25 февраля 2026, 23:55
ФОТО. Месси раскрыл, как сделал предложение Антонеле

Лионель Месси о предложении руки и сердца

ФОТО. Месси раскрыл, как сделал предложение Антонеле
Instagram. Лионель Месси и Антонела Роккуццо

Лионель Месси поделился личной историей о том, как сделал предложение своей супруге Антонеле Роккуццо.

Откровением капитан «Интер Майами» поделился в подкасте Miro de Atrás, который ведет экс-вратарь сборной Аргентины Науэль Гусман.

По словам Месси, к моменту предложения они уже много лет были вместе и воспитывали сыновей Тьяго и Матео.

«Мы пошли на ужин в Барселоне, провели ночь в отеле, и там я сделал предложение. Это было романтично, но в то же время – просто пора было назначить дату», – признался футболист.

Пара официально поженилась в июне 2017 года в родном для Месси Росарио. Торжество прошло в роскошном комплексе City Center Rosario и собрало около 260 гостей, среди которых были Неймар, Луис Суарес, Сеск Фабрегас и другие звезды футбола.

В подкасте восьмикратный обладатель «Золотого мяча» также откровенно рассказал о сожалениях, страхах и личных уроках, подчеркнув, что семья всегда остается для него главным приоритетом.

