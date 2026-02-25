ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса
Джеймс Милнер уникален...
У Джеймса Милнера к внушительной коллекции трофеев – победе в Лиге чемпионов, трем титулам Премьер-лиги, двум Кубкам Англии и двум Суперкубкам Англии – добавилось еще одно достижение. Теперь у него три рекорда Гиннесса.
40-летний полузащитник установил историческое достижение в матче «Брайтона» против «Брентфорда» (2:0), когда превзошел рекорд Гарета Барри по количеству матчей в Премьер-лиге. На его счету теперь 654 поединка в элите английского футбола.
Кроме того, Милнеру принадлежат еще два уникальных рекорда: самый длинный промежуток между первым и последним голом в АПЛ – 22 года и 248 дней, а также наибольшее количество подряд сыгранных сезонов в лиге – 24.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Сам футболист признался, что это достижение для него особенное: «Когда я был моложе, мне каждый год дарили книгу рекордов Гиннесса на Рождество. Так что это действительно невероятно».
Даже в 40 лет Милнер продолжает переписывать историю английского футбола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Миланский гранд покинул турнир
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26