ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса

У Джеймса Милнера к внушительной коллекции трофеев – победе в Лиге чемпионов, трем титулам Премьер-лиги, двум Кубкам Англии и двум Суперкубкам Англии – добавилось еще одно достижение. Теперь у него три рекорда Гиннесса.

40-летний полузащитник установил историческое достижение в матче «Брайтона» против «Брентфорда» (2:0), когда превзошел рекорд Гарета Барри по количеству матчей в Премьер-лиге. На его счету теперь 654 поединка в элите английского футбола.

Кроме того, Милнеру принадлежат еще два уникальных рекорда: самый длинный промежуток между первым и последним голом в АПЛ – 22 года и 248 дней, а также наибольшее количество подряд сыгранных сезонов в лиге – 24.

Сам футболист признался, что это достижение для него особенное: «Когда я был моложе, мне каждый год дарили книгу рекордов Гиннесса на Рождество. Так что это действительно невероятно».

Даже в 40 лет Милнер продолжает переписывать историю английского футбола.