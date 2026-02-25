Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса
Другие новости
25 февраля 2026, 22:25 |
558
1

ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса

Джеймс Милнер уникален...

25 февраля 2026, 22:25 |
558
1 Comments
ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса
Instagram. Джеймс Милнер

У Джеймса Милнера к внушительной коллекции трофеев – победе в Лиге чемпионов, трем титулам Премьер-лиги, двум Кубкам Англии и двум Суперкубкам Англии – добавилось еще одно достижение. Теперь у него три рекорда Гиннесса.

40-летний полузащитник установил историческое достижение в матче «Брайтона» против «Брентфорда» (2:0), когда превзошел рекорд Гарета Барри по количеству матчей в Премьер-лиге. На его счету теперь 654 поединка в элите английского футбола.

Кроме того, Милнеру принадлежат еще два уникальных рекорда: самый длинный промежуток между первым и последним голом в АПЛ – 22 года и 248 дней, а также наибольшее количество подряд сыгранных сезонов в лиге – 24.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сам футболист признался, что это достижение для него особенное: «Когда я был моложе, мне каждый год дарили книгу рекордов Гиннесса на Рождество. Так что это действительно невероятно».

Даже в 40 лет Милнер продолжает переписывать историю английского футбола.

По теме:
ФОТО. Легендарный вратарь унизил конкурента Лунина в Реале
Гвардиола намерен возглавить сборную и выиграть ЧМ после ухода из Ман Сити
ФОТО. Леау не сдержал слез: память о Жоте живет в сборной Португалии
фото Джеймс Милнер lifestyle Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Гарет Барри
Максим Лапченко Источник: BBC
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 24 февраля 2026, 23:52 30
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ

Миланский гранд покинул турнир

Реал Мадрид – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 25 февраля 2026, 22:29 0
Реал Мадрид – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Мадрид – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Футбол | 25.02.2026, 16:24
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»
Футбол | 25.02.2026, 04:22
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Футбол | 25.02.2026, 07:02
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Ото дядько дав))
Ответить
0
Популярные новости
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 16
Футбол
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
24.02.2026, 21:06 2
Футбол
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 6
Футбол
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 18
Футбол
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
23.02.2026, 22:16
Бокс
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем