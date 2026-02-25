Аталанта повторила подвиг Ромы и Ювентуса в Лиге чемпионов
Бергамаски сумели выйти на следующую стадию после поражения с разницей в два гола в первом матче
Аталанта стала третьей итальянской командой, вышедшей в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов, проиграв первую игру с разницей в 2+ гола.
Бергамаски после поражения со счетом 0:2 в Дортмунде от Боруссии в первом матче 1/16 финала в ответном матче сумели победить со счетом 4:1 и выйти в 1/8 финала.
До сегодняшнего дня только двум итальянским клубам удавалось выйти на следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов после поражения в первом матче с разницей в 2+ гола: Роме в сезоне 2017/18 (против Барселоны) и Ювентуса в сезоне 2018/19 (против Атлетико).
Итальянские команды, прошедшие до следующей стадии плейоф Лиги чемпионов, проиграв первый матч с разницей в 2+ гола
- 2025/26: 1/16 финала, Аталанта – Боруссия Дортмунд – 4:1-0:2
- 2018/19: 1/8 финала, Ювентус – Атлетико – 3:0-0:2
- 2017/18: 1/4 финала, Рома – Барселона – 3:0-1:4
3 - #Atalanta are only the third Italian team to progress after losing the first leg with 2+ goals margin in the Champions League knockout stage, after Juventus v Atlético Madrid in 2018/19 and Roma v Barcelona in 2017/18. Magnificent.#UCL #AtalantaBVB pic.twitter.com/OtjNcltYqY— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2026
