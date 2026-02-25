Аталанта повторила подвиг Ромы и Ювентуса в Лиге чемпионов

Аталанта стала третьей итальянской командой, вышедшей в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов, проиграв первую игру с разницей в 2+ гола.

Бергамаски после поражения со счетом 0:2 в Дортмунде от Боруссии в первом матче 1/16 финала в ответном матче сумели победить со счетом 4:1 и выйти в 1/8 финала.

До сегодняшнего дня только двум итальянским клубам удавалось выйти на следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов после поражения в первом матче с разницей в 2+ гола: Роме в сезоне 2017/18 (против Барселоны) и Ювентуса в сезоне 2018/19 (против Атлетико).

Итальянские команды, прошедшие до следующей стадии плейоф Лиги чемпионов, проиграв первый матч с разницей в 2+ гола

2025/26: 1/16 финала, Аталанта – Боруссия Дортмунд – 4:1-0:2

2018/19: 1/8 финала, Ювентус – Атлетико – 3:0-0:2

2017/18: 1/4 финала, Рома – Барселона – 3:0-1:4