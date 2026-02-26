В четверг, 26 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Викторией Пльзень» и «Панатинаикосом». По киевскому времени игра начнется в 19.45. Первая игра завершилась вничью 2:2.

Виктория Пльзень

Не лучшие результаты в этом сезоне демонстрирует чешский коллектив. После 23 туров национальной лиги на балансе «Виктории» есть 42 зачетных пункта, позволяющих ей находиться на 4-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Славии», уже достаточно серьезное – 13 очков. От 7-й строчки, которая не позволит сыграть в чемпионской группе, «Виктория» оторвалась уже на 10 очков. В Кубке Чехии команда квалифицировалась в четвертьфинал, где будет играть против «Карвины».

В Лиге Европы «Виктория» получила 14 очков за 8 игр основного этапа и заняла 14-ю строчку общего зачета, которая и позволила сыграть в плей-офф.

Панатинаикос

У греческого клуба дела обстоят не лучше. За 21 игру национальной лиги команде удалось набрать 36 баллов, благодаря которым она находится на 5 месте турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 уже серьезное – 11 очков. В Кубке Греции «Панатинаикос» уступил «ПАОКу» на стадии полуфинала.

В Лиге Европы грекам удалось добыть в борьбе 12 зачетных пунктов после 8 игр основного этапа, что и позволило клубу играть в плей-офф.

Личные встречи

Команды уже дважды встречались в течение этого сезона – первый раз в матче основного этапа, второй – в 1/16 финала. Эти игры завершились вничью 0:0 и 2:2 соответственно.

Интересные факты

«Виктория Пльзень» не проигрывает дома уже 6 игр подряд. В общей сложности беспроигрышная серия клуба длится 9 матчей.

«Виктория Пльзень» забила 42 гола в текущем сезоне чемпионата Чехии – 3-й лучший результат среди всех команд.

В последних 6-х играх «Панатинаикос» сохранил ворота сухими 2 раза.

За 7 предыдущих выездных матчей «Панатинаикос» одержал всего 2 победы.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.03 для Виктории и 3.78 для Панатинаикос. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Обеим коллективам нужна победа, поэтому можно ожидать активного и забивного матча. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.63.