Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 00:01 |
Украинский футболист поссорился с тренером и уехал играть в беларусь

Кополовец – о своем решении перейти в «Белшину»

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Кополовец

Бывший полузащитник «Карпат» Михаил Кополовец поделился воспоминаниями о своем выступлении за белорусскую «Белшину» в 2014 году.

«Я уехал туда из-за конфликта с Грозным в «Говерле» – понял, что не буду играть, поэтому решил искать игровую практику. Это был шаг назад, но я его принял. В Беларуси тоже не сложилось: папа сильно заболел, ему нужна была операция, я расторг контракт, а потом он умер. Это было очень сложное время, я провел там полгода.

Ощущение, будто вернулся на 40 лет назад. Стадион – полный совдеп, а люди живут очень скромно, на заводах. Продукты натуральные, дороги – неплохие, президент немного привел в порядок инфраструктуру.

В «Белшине» много белорусов, они слабоваты. Посмотрите сейчас – кто-то из них играет где-то в Европе? Нет, их футбол просто катастрофический», – сказал Кополовец.

