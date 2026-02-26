Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Киевский клуб подпишет экс-игрока Металлиста и Днепра
Украина. Премьер лига
26 февраля 2026, 14:27 | Обновлено 26 февраля 2026, 14:28
Киевский клуб подпишет экс-игрока Металлиста и Днепра

29-летний вингер Максим Третьяков продолжит карьеру в составе «Оболони»

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Третьяков

Украинский вингер Максим Третьяков определился с клубом, в котором продолжит карьеру – 29-летний футболист принял предложение от киевской «Оболони».

По информации ТаТоТаке, в среду, 25 февраля, украинец успешно прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к «пивоварам». Стороны подпишут контракт до конца 2026 года.

В течении свой карьеры Третьяков защищал цвета «Днепра», харьковского «Металлиста», одесского «Черноморца», «Александрии» и словацкого «ДАК 1904».

Последним клубом вингера был «Колос», в составе которого он играл с июля 2024 до января 2026 года. За клуб из Ковалевки футболист провел 34 матча во всех турнирах (два гола, четыре асиста).

В активе Третьякова – 14 игр в футболке сборной Украины U-21. С 1 января вингер находится в статусе свободного агента.

Оболонь Киев Максим Третьяков Металлист Харьков Днепр ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
