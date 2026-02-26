Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо похвасталось, что удалось утереть нос Шахтеру
26 февраля 2026, 23:00 |
Динамо похвасталось, что удалось утереть нос Шахтеру

Юные футболисты киевлян участвуют в Elit Cup

В Черкассах стартовал турнир Elit Cup среди футболистов возрастной категории U15 (2011 г.р.). Матчи соревнований состоят из двух таймов по 30 минут.

В первом поединке «Динамо» (тренеры – Алексей Прилепов и Владимир Карин) встретилось с ровесниками донецкого «Шахтера». Напряженный матч завершился минимальной победой «бело-синих» благодаря единственному голу. На 44-й минуте форвард «Динамо» Фурман осуществил прессинг на Лапунова, который, под давлением, головой срезал мяч в собственные ворота.

Следующий поединок «Динамо» проведет завтра, 26 февраля, против львовского «Руха». Начало матча – в 9:30.

Elit Cup, 1-й тур

«Динамо» – «Шахтер» – 1:0

«Динамо»: 1. Бахриев, 22. Мирошниченко, 15. Бережной, 17. Юрчук, 4. Шестаков, 23. Малаканов, 8. Кравчук (19. Белоусов, 31), 18. Постный, 10. Варварук (2. Завгородний, 47), 16. Шимкив, 9. Фурман (7. Мельник, 56).

Гол: Лапунов (44, автогол).

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 0
