Роналду обратился к ФИФА с требованием перед стартом чемпионата мира
Форвард сборной Португалии призвал перенести матчи мундиаля из Мексики в США и Канаду
Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к ФИФА и УЕФА с требованием перенести будущие матчи чемпионата мира из Мексики.
Страну в Северной Америке охватили массовые протесты после убийствоа лидера «Картеля нового поколения Халиско» Немессио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо».
Криштиану призвал футбольные организации отдать все матчи, которые планировали провести в Мексики, Канаде и США:
«Не стоит ехать в Мексику и рисковать жизнью», – остался недоволен 41-летний португалец.
Из-за серьезных проблем с безопасностью для звездных футболистов сборная Португалия решила отправить резервный состав на товарищеский матч против Мексики, который состоится в марте.
Роналду, Жоау Феликс, Рафаэл Леау и другие звездные португальцы отказались ехать в эту страну.
🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Cristiano Ronaldo has urged UEFA and FIFA to remove all World Cup matches from Mexico and stage them exclusively in the USA and Canada. 😳🇲🇽🇵🇹— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 25, 2026
“IT’S NOT WORTH GOING TO MEXICO AND RISKING YOUR LIFE,” said CR7.
Portugal will now send a B-team for their… pic.twitter.com/vLlTdFxxrs
