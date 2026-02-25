Роналду обратился к ФИФА с требованием перед стартом чемпионата мира

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к ФИФА и УЕФА с требованием перенести будущие матчи чемпионата мира из Мексики.

Страну в Северной Америке охватили массовые протесты после убийствоа лидера «Картеля нового поколения Халиско» Немессио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо».

Криштиану призвал футбольные организации отдать все матчи, которые планировали провести в Мексики, Канаде и США:

«Не стоит ехать в Мексику и рисковать жизнью», – остался недоволен 41-летний португалец.

Из-за серьезных проблем с безопасностью для звездных футболистов сборная Португалия решила отправить резервный состав на товарищеский матч против Мексики, который состоится в марте.

Роналду, Жоау Феликс, Рафаэл Леау и другие звездные португальцы отказались ехать в эту страну.