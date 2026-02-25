Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду обратился к ФИФА с требованием перед стартом чемпионата мира
Чемпионат мира
25 февраля 2026, 21:23 |
1334
2

Роналду обратился к ФИФА с требованием перед стартом чемпионата мира

Форвард сборной Португалии призвал перенести матчи мундиаля из Мексики в США и Канаду

25 февраля 2026, 21:23 |
1334
2 Comments
Роналду обратился к ФИФА с требованием перед стартом чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к ФИФА и УЕФА с требованием перенести будущие матчи чемпионата мира из Мексики.

Страну в Северной Америке охватили массовые протесты после убийствоа лидера «Картеля нового поколения Халиско» Немессио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо».

Криштиану призвал футбольные организации отдать все матчи, которые планировали провести в Мексики, Канаде и США:

«Не стоит ехать в Мексику и рисковать жизнью», – остался недоволен 41-летний португалец.

Из-за серьезных проблем с безопасностью для звездных футболистов сборная Португалия решила отправить резервный состав на товарищеский матч против Мексики, который состоится в марте.

Роналду, Жоау Феликс, Рафаэл Леау и другие звездные португальцы отказались ехать в эту страну.

По теме:
ВИДЕО. Роналду оформил 965-й гол в карьере. Сколько мячей забил с пенальти?
ФОТО. Леау не сдержал слез: память о Жоте живет в сборной Португалии
ФОТО. Роналду разделся в 41 – фанаты не поверили своим глазам
ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу сборная Мексики по футболу Криштиану Роналду акция протеста
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Футбол | 25 февраля 2026, 16:24 42
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!

Новый месяц открывают Sport.ua, UA-Football и betking

Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25 февраля 2026, 09:39 26
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение

Александрия обращалась к киевлянам по поводу возможности сыграть на их поле

ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса
Футбол | 25.02.2026, 22:25
ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса
ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Футбол | 25.02.2026, 07:44
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Футбол | 25.02.2026, 09:59
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pectoral71
От трампіст...
Ответить
+1
Перший Серед Рівних в бані
Все правильно сказав, влада Мексики нормально контролює тільки столицю. На решті території господарюють озброєні до зубів банди та картелі. 
Ответить
0
Популярные новости
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
23.02.2026, 23:32 8
Бокс
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем