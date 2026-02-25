Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прервал лузстрик. Монфис в Акапулько выиграл первый матч за 8 месяцев
ATP
25 февраля 2026, 12:59 |
Гаэль на старте пятисотника в двух сетах одолел Дамира Джумхура

25 февраля 2026, 12:59 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

39-летний французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 170) успешно стартовал на хардовом турнире ATP 500 в Акапулько, Мексика.

В первом раунде муж Элины Свитолиной в двух сетах одолел представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (АТР 60) за 1 час и 53 минуты.

ATP 500 Акапулько. Хард, 1/16 финала

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Гаэль Монфис (Франция) [WC] – 4:6, 6:7 (5:7)

Монфис провел пятое очное противостояние против Джумхура и одержал четвертую победу.

Гаэль выиграл первый матч за восемь месяцев (с Уимблдона-2025), прервав лузстрик из семи поединков.

Монфис стал самым возрастным французом, который сумел выиграть матч на уровне Тура.

Следующим соперником Гаэля будет шестой сеяный Валентен Вашеро (Монако, ATP 27).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
