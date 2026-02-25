Прервал лузстрик. Монфис в Акапулько выиграл первый матч за 8 месяцев
Гаэль на старте пятисотника в двух сетах одолел Дамира Джумхура
39-летний французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 170) успешно стартовал на хардовом турнире ATP 500 в Акапулько, Мексика.
В первом раунде муж Элины Свитолиной в двух сетах одолел представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (АТР 60) за 1 час и 53 минуты.
ATP 500 Акапулько. Хард, 1/16 финала
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Гаэль Монфис (Франция) [WC] – 4:6, 6:7 (5:7)
Монфис провел пятое очное противостояние против Джумхура и одержал четвертую победу.
Гаэль выиграл первый матч за восемь месяцев (с Уимблдона-2025), прервав лузстрик из семи поединков.
Монфис стал самым возрастным французом, который сумел выиграть матч на уровне Тура.
Следующим соперником Гаэля будет шестой сеяный Валентен Вашеро (Монако, ATP 27).
R-E-S-P-E-C-T (your elders 🤩)— Tennis TV (@TennisTV) February 25, 2026
Classy move by @DzumhurDamir to come to the aid of @Gael_Monfils after the 39-year-old takes a tumble at #AMT2026 pic.twitter.com/2kSIUopAhd
