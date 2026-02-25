«Пора просыпаться». Италия близка к фиаско в Лиге чемпионов

Во вторник Интер по сумме двух матчей проиграл Буде-Глимту и сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, хотя именно на миланскую команды были большие надежды в турнире.

Есть большой шанс, что впервые с момента восстановления в ЛЧ раунда 1/8 финала в сезоне 2003/04 на этой стадии не будет ни одной итальянской команды.

Наполи вылетел еще на основном этапе, а Ювентусу и Аталанте будет очень сложно пробиться в 1/8 финала.

Туринцы проиграли первый матч Галатасараю 2:5, а Аталанта уступила Боруссии Дортмунд 0:2.

«Это звонок для итальянского футбола. Нам пора просыпаться», – сказал местный журналист Даниэлле Верри.

Интер за последние годы был самым стабильным итальянским представителем в Лиге чемпионов: команда дважды была в финале, но уступила Манчестер Сити и ПСЖ.