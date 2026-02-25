Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Пора просыпаться». Италия близка к фиаско в Лиге чемпионов
Италия
25 февраля 2026, 16:15 | Обновлено 25 февраля 2026, 16:39
1

«Пора просыпаться». Италия близка к фиаско в Лиге чемпионов

Может не быть ни одной итальянской команды в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Пора просыпаться». Италия близка к фиаско в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник Интер по сумме двух матчей проиграл Буде-Глимту и сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, хотя именно на миланскую команды были большие надежды в турнире.

Есть большой шанс, что впервые с момента восстановления в ЛЧ раунда 1/8 финала в сезоне 2003/04 на этой стадии не будет ни одной итальянской команды.

Наполи вылетел еще на основном этапе, а Ювентусу и Аталанте будет очень сложно пробиться в 1/8 финала.

Туринцы проиграли первый матч Галатасараю 2:5, а Аталанта уступила Боруссии Дортмунд 0:2.

«Это звонок для итальянского футбола. Нам пора просыпаться», – сказал местный журналист Даниэлле Верри.

Интер за последние годы был самым стабильным итальянским представителем в Лиге чемпионов: команда дважды была в финале, но уступила Манчестер Сити и ПСЖ.

Нико КОВАЧ: «Играть на 0:0 – не вариант»
Эдди ХАУ: «Мне понравился новый формат»
Лунин – на месте. Реал объявил заявку на матч ЛЧ, есть большие проблемы
Лига чемпионов Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
