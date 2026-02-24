Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Карабах пропустил от Ньюкасла два гола и установил антирекорд ЛЧ
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 22:50 | Обновлено 24 февраля 2026, 23:07
ВИДЕО. Карабах пропустил от Ньюкасла два гола и установил антирекорд ЛЧ

Сороки выиграли первый тайм у азербайджанцев благодаря голам Тонали и Жоэлинтона

ВИДЕО. Карабах пропустил от Ньюкасла два гола и установил антирекорд ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский Ньюкасл уверенно выиграл первый тайм ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 у азербайжнской команды Карабах.

По итогам 45 минут счет 2:0 в пользу сорок. На 4-й минуте отличился Сандро Тонали, а на 6-й – Жоэлинтон.

Карабах пропустил 28-й и 29-й голы в текущей кампании ЛЧ – это наибольшее количество пропущенных мячей за один сезон еврокубка. Предыдущий рекорд принадлежал Байеру – 28 мячей в сезоне 2001/02.

В первом поединке Ньюкасл разгромил Карабах со счетом 6:1. Победитель противостояния в 1/8 финала ЛЧ встретится либо с Челси, либо с Барселоной.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
