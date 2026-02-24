Английский Ньюкасл уверенно выиграл первый тайм ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 у азербайжнской команды Карабах.

По итогам 45 минут счет 2:0 в пользу сорок. На 4-й минуте отличился Сандро Тонали, а на 6-й – Жоэлинтон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карабах пропустил 28-й и 29-й голы в текущей кампании ЛЧ – это наибольшее количество пропущенных мячей за один сезон еврокубка. Предыдущий рекорд принадлежал Байеру – 28 мячей в сезоне 2001/02.

В первом поединке Ньюкасл разгромил Карабах со счетом 6:1. Победитель противостояния в 1/8 финала ЛЧ встретится либо с Челси, либо с Барселоной.

❗️ ВИДЕО. Карабах пропустил от Ньюкасла два гола и установил антирекорд ЛЧ

Newcastle's two early strikes at St. James' Park mean Qarabag have conceded 29 goals this season in the Champions League, the most any team has allowed in a single campaign in the competition. 😱#UCL pic.twitter.com/QJsr5OjM3E — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 24, 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine