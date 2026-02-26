ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»

Легендарный швед Златан Ибрагимович вспомнил события 2010 года перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала», когда он выступал за «Барселону

«Перед второй игрой я травмировал правую ногу и не мог играть, хотя в первом матче сделал дубль. Перед встречей я подошел к Лионелю Месси и сказал: «Слушай, малыш, сегодня я не играю. Теперь ты должен взять команду на свои плечи. Я забил два в первой игре — теперь ты заверши дело!»

В тот вечер Месси был просто монстром. Он забил четыре гола и провел один из лучших индивидуальных матчей в истории. После игры я сказал ему: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана!» – рассказал Ибрагимович.