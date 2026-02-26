Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 00:28 |
Швед вспомнил перфоманс Месси

Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Легендарный швед Златан Ибрагимович вспомнил события 2010 года перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала», когда он выступал за «Барселону

«Перед второй игрой я травмировал правую ногу и не мог играть, хотя в первом матче сделал дубль. Перед встречей я подошел к Лионелю Месси и сказал: «Слушай, малыш, сегодня я не играю. Теперь ты должен взять команду на свои плечи. Я забил два в первой игре — теперь ты заверши дело!»

В тот вечер Месси был просто монстром. Он забил четыре гола и провел один из лучших индивидуальных матчей в истории. После игры я сказал ему: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана!» – рассказал Ибрагимович.

По теме:
В Реале сообщили о состоянии защитника, которого унесли с поля на носилках
Легенда угасает? Моуриньо не побеждает в плей-офф ЛЧ с 2014 года
АРБЕЛОА: «Винисиус должен быть тем, вокруг кого строится игра Реала»
Златан Ибрагимович Лионель Месси Барселона Лига чемпионов Арсенал Лондон
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
