Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
23.02.2026 21:00 – FT 4 : 0
Аль-Иттифак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
24 февраля 2026, 18:59 | Обновлено 24 февраля 2026, 19:12
ВИДЕО. В Саудовской Аравии сменился лидер. Турнирная таблица чемпионата

Аль-Ахли поднялся на первое место, минимально обыграв Дамак

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 февраля состоялись матчи перенесенного 10-го тура Саудовской Аравии.

В турнире сменился лидер. Аль-Ахли поднялся на первое место, минимально обыграв Дамак (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол забил Франк Кессье на 37-й минуте.

Турнирное положение: Аль-Ахли (56), Аль-Наср (55), Аль-Хиляль (54), Аль-Кадисия (53).

Чемпионат Саудовской Аравии. 23-й тур, 19 февраля

Аль-Кадисия – Аль-Иттифак – 4:0

Голы: Нандес, 3, Бонсу Баа, 7, Киньонес, 90+2, Вайгль, 90+3

Аль-Фатех – Аль-Ахдуд – 2:1

Голы: Батна, 55 (пен), Бендебка, 85 – Асири, 90+1

Аль-Шабаб – Аль-Рияд – 3:1

Голы: Карраско, 7, 24, 71, Антунеш, 87

Дамак – Аль-Ахли – 0:1

Гол: Кессье, 37

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Ахли Джидда 23 17 5 1 45 - 15 26.02.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда 56
2 Аль-Наср Эр-Рияд 22 18 1 3 57 - 18 25.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд 55
3 Аль-Хиляль 22 16 6 0 56 - 19 24.02.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль 54
4 Аль-Кадaсиа 23 16 5 2 54 - 21 28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа 53
5 Аль-Таавун 22 12 3 7 40 - 27 24.02.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд 39
6 Аль-Иттихад 22 11 5 6 37 - 27 24.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад 38
7 Аль-Иттифак 23 11 5 7 34 - 39 27.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун 38
8 Неом 22 9 4 9 27 - 30 25.02.26 21:00 Аль-Фейха - Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом30.01.26 Неом 3:0 Дамак 31
9 Аль-Халидж 22 7 6 9 40 - 34 24.02.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж 27
10 Аль-Фатех 23 7 6 10 31 - 42 26.02.26 21:00 Аль-Фатех - Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм 27
11 Аль-Фейха 22 7 5 10 26 - 37 25.02.26 21:00 Аль-Фейха - Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж 26
12 Аль-Шабаб Эр-Рияд 23 6 7 10 27 - 33 27.02.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха 25
13 Аль-Хазм 22 6 6 10 22 - 42 24.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд 24
14 Аль-Холуд 22 6 1 15 27 - 39 24.02.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд 19
15 Аль-Рияд 23 3 7 13 22 - 44 26.02.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд 16
16 Дамак 23 2 9 12 17 - 40 26.02.26 21:00 Аль-Фатех - Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд 15
17 Аль-Ахдуд 23 2 4 17 19 - 49 28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом 10
18 Аль-Наджма 22 1 5 16 21 - 46 25.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд 8
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Вайгл (Аль-Кадисия).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия).
80’
Abdullah Ahmed Khateeb (Аль-Иттифак) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Баа (Аль-Кадисия), асcист Найтан Нандес.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Найтан Нандес (Аль-Кадисия), асcист Мусаб аль-Джувайр.
Эвертон – Ман Юнайтед – 0:1. Молниеносная контратака. Видео гола и обзор
Фенербахче с голом Асенсио потерял очки с Касымпашой, играя в большинстве
Фамаликау обыграл Каза Пию в чемпионате Португалии
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Кадисия Аль-Иттифак Аль-Фатех Аль-Ахдуд Аль-Шабаб Аль-Рияд Дамак Аль-Ахли Джидда Франк Кессье видео голов и обзор Найтан Нандес Хулиан Киньонес Юлиан Вайгль Мурад Батна Софьян Бендебка Янник Феррейра Карраско
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
