ВИДЕО. В Саудовской Аравии сменился лидер. Турнирная таблица чемпионата
Аль-Ахли поднялся на первое место, минимально обыграв Дамак
Вечером 23 февраля состоялись матчи перенесенного 10-го тура Саудовской Аравии.
В турнире сменился лидер. Аль-Ахли поднялся на первое место, минимально обыграв Дамак (1:0).
Единственный в матче гол забил Франк Кессье на 37-й минуте.
Турнирное положение: Аль-Ахли (56), Аль-Наср (55), Аль-Хиляль (54), Аль-Кадисия (53).
Чемпионат Саудовской Аравии. 23-й тур, 19 февраля
Аль-Кадисия – Аль-Иттифак – 4:0
Голы: Нандес, 3, Бонсу Баа, 7, Киньонес, 90+2, Вайгль, 90+3
Аль-Фатех – Аль-Ахдуд – 2:1
Голы: Батна, 55 (пен), Бендебка, 85 – Асири, 90+1
Аль-Шабаб – Аль-Рияд – 3:1
Голы: Карраско, 7, 24, 71, Антунеш, 87
Дамак – Аль-Ахли – 0:1
Гол: Кессье, 37
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Ахли Джидда
|23
|17
|5
|1
|45 - 15
|26.02.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда
|56
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|22
|18
|1
|3
|57 - 18
|25.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
|55
|3
|Аль-Хиляль
|22
|16
|6
|0
|56 - 19
|24.02.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль
|54
|4
|Аль-Кадaсиа
|23
|16
|5
|2
|54 - 21
|28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа
|53
|5
|Аль-Таавун
|22
|12
|3
|7
|40 - 27
|24.02.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд
|39
|6
|Аль-Иттихад
|22
|11
|5
|6
|37 - 27
|24.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад
|38
|7
|Аль-Иттифак
|23
|11
|5
|7
|34 - 39
|27.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун
|38
|8
|Неом
|22
|9
|4
|9
|27 - 30
|25.02.26 21:00 Аль-Фейха - Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом30.01.26 Неом 3:0 Дамак
|31
|9
|Аль-Халидж
|22
|7
|6
|9
|40 - 34
|24.02.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж
|27
|10
|Аль-Фатех
|23
|7
|6
|10
|31 - 42
|26.02.26 21:00 Аль-Фатех - Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм
|27
|11
|Аль-Фейха
|22
|7
|5
|10
|26 - 37
|25.02.26 21:00 Аль-Фейха - Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж
|26
|12
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|23
|6
|7
|10
|27 - 33
|27.02.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха
|25
|13
|Аль-Хазм
|22
|6
|6
|10
|22 - 42
|24.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|24
|14
|Аль-Холуд
|22
|6
|1
|15
|27 - 39
|24.02.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
|19
|15
|Аль-Рияд
|23
|3
|7
|13
|22 - 44
|26.02.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
|16
|16
|Дамак
|23
|2
|9
|12
|17 - 40
|26.02.26 21:00 Аль-Фатех - Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд
|15
|17
|Аль-Ахдуд
|23
|2
|4
|17
|19 - 49
|28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом
|10
|18
|Аль-Наджма
|22
|1
|5
|16
|21 - 46
|25.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд
|8
