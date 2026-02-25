Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский нашел приятное занятие после ухода из Динамо
Шовковский нашел приятное занятие после ухода из Динамо

Шовковский проводит время с женой

Шовковский нашел приятное занятие после ухода из Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Шовковский нашел приятное занятие после ухода из клуба.

Легенда «бело-синих» вместе с женой Мариной Кутеповой посетили киносеанс в киевском ЦУМе, где посмотрели фильм «Гренландия 2: Миграция».

«Мы решили провести вечер культурно и посмотреть кино вместе. Это был прекрасный отдых после насыщенных дней», – отметила жена Шовковского.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством «бело-синие» стали чемпионами Украины в сезоне 2024/25 и завоевали серебро Премьер-лиги в 2023/24. Украинский наставник был уволен с должности тренера после поражения «бело-синих» в матче Лиги конференций против кипрской «Омонии», который состоялся 27 ноября.

Александр Шовковский Динамо Киев lifestyle Марина Кутепова
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Spaceman
Краще б на роботу десь влаштувався...
Ответить
+1
