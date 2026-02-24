24 февраля на Бай-Арена пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Байер встретится с Олимпиакосом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Байер

Команда летом попрощалась с Хаби Алонсо. Автор невероятного достижения в виде золотого дубля в 2024-м году, он ушел, сделав только шаг назад в Бундеслиге - весной стали вторыми. Впрочем тогда проект покинули и многие ведущие футболисты, и пришедший на тренерский пост тен Хаг со всем этим откровенно не справился. Вот у Юлманда получается неплохо. Правда, если в кубке он со своими подопечными уже в полуфинале, то в Бундеслиге после осечки с Унионом идут только шестыми.

В Лиге чемпионов немцы смотрелись довольно противоречиво. Они начали с пары ничьих, после чего были 2:7 с ПСЖ. Но в итоге прибавили еще десять очков в оставшихся турах, и вышли в плей-офф. Где сумели в Пирее, после поражения месячной давности, взять убедительный реванш.

Олимпиакос

Клуб два года назад сделал ставку на Мендилибара. Испанец принял пост на фоне затянувшегося кризиса амбициозного проекта. А закончил тот сезон победой в Лиге конференций. Ну, а в 2024/2025 выиграл с подопечными Суперлигу. Сейчас там еще есть шансы сохранить титул. Но на данный момент все-таки на пару очков отстают от соседнего АЕК.

Казалось, что Лигу чемпионов при этом греки проваливают. Они не забили дома дебютирующему Пафосу, после чего прибавили только еще одно очко в четырех турах. Спасти положение могли только три победы кряду - и их добыли, причем справившись не только с Кайратом и прямым конкурентом, Аяксом, но и как раз с немцами. Но, выйдя в плей-офф и снова сыграв с гостями из Германии, там ничем не ответили на пару голов. Теперь нужна сенсация в Леверкузене, чтобы продолжить борьбу.

Статистика личных встреч

До пары матчей этой зимы клубы играли аж в 2002-м году. Тогда они на групповом этапе обменялись уверенными победами.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.88 для Байера и 4.20 для Олимпиакоса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ждут проблем для хозяев. Гости уже демотивированы - ставим на то, что получится их снова обыграть (коэффициент - 1,83).