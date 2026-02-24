Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Байер
24.02.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
Байер – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 24 февраля и начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву

Байер – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля на Бай-Арена пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Байер встретится с Олимпиакосом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Байер

Команда летом попрощалась с Хаби Алонсо. Автор невероятного достижения в виде золотого дубля в 2024-м году, он ушел, сделав только шаг назад в Бундеслиге - весной стали вторыми. Впрочем тогда проект покинули и многие ведущие футболисты, и пришедший на тренерский пост тен Хаг со всем этим откровенно не справился. Вот у Юлманда получается неплохо. Правда, если в кубке он со своими подопечными уже в полуфинале, то в Бундеслиге после осечки с Унионом идут только шестыми.

В Лиге чемпионов немцы смотрелись довольно противоречиво. Они начали с пары ничьих, после чего были 2:7 с ПСЖ. Но в итоге прибавили еще десять очков в оставшихся турах, и вышли в плей-офф. Где сумели в Пирее, после поражения месячной давности, взять убедительный реванш.

Олимпиакос

Клуб два года назад сделал ставку на Мендилибара. Испанец принял пост на фоне затянувшегося кризиса амбициозного проекта. А закончил тот сезон победой в Лиге конференций. Ну, а в 2024/2025 выиграл с подопечными Суперлигу. Сейчас там еще есть шансы сохранить титул. Но на данный момент все-таки на пару очков отстают от соседнего АЕК.

Казалось, что Лигу чемпионов при этом греки проваливают. Они не забили дома дебютирующему Пафосу, после чего прибавили только еще одно очко в четырех турах. Спасти положение могли только три победы кряду - и их добыли, причем справившись не только с Кайратом и прямым конкурентом, Аяксом, но и как раз с немцами. Но, выйдя в плей-офф и снова сыграв с гостями из Германии, там ничем не ответили на пару голов. Теперь нужна сенсация в Леверкузене, чтобы продолжить борьбу.

Статистика личных встреч

До пары матчей этой зимы клубы играли аж в 2002-м году. Тогда они на групповом этапе обменялись уверенными победами.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.88 для Байера и 4.20 для Олимпиакоса.

Букмекерские конторы не ждут проблем для хозяев. Гости уже демотивированы - ставим на то, что получится их снова обыграть (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Байер
24 февраля 2026 -
22:00
Олимпиакос Пирей
Победа Байера 1.83
По теме:
Атлетико – Брюгге. Стали известны стартовые составы на матч
Гризманн является 3-м игроком в истории ЛЧ по матчам без получения трофея
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Байер Олимпиакос Пирей Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
