Байер – Олимпиакос – 0:0. Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов. Видеообзор
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26
24 февраля Байер и Олимпиакос расписали безголевую ничью в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Команды провели встречу на Бай-Арене в городе Леверкузен. В первой игре немецкий коллектив одолел соперников 2:0.
По сумме двух встреч в следующий раунд плей-офф вышел Байер – фармацевты далее поборются либо с Баварией, либо с Арсеналом.
Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала
Ответный матч. 24 февраля
Байер (Германия) – Олимпиакос (Греция) – 0:0 [первый поединок – 2:0]
Видеообзор матча
