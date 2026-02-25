Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Байер – Олимпиакос – 0:0. Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов. Видеообзор
Лига Чемпионов
Проходит дальше Байер
24.02.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 0 : 0
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
Байер – Олимпиакос – 0:0. Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов. Видеообзор

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

Байер – Олимпиакос – 0:0. Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля Байер и Олимпиакос расписали безголевую ничью в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Команды провели встречу на Бай-Арене в городе Леверкузен. В первой игре немецкий коллектив одолел соперников 2:0.

По сумме двух встреч в следующий раунд плей-офф вышел Байер – фармацевты далее поборются либо с Баварией, либо с Арсеналом.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 24 февраля

Байер (Германия) – Олимпиакос (Греция) – 0:0 [первый поединок – 2:0]

Видеообзор матча

Байер Олимпиакос Пирей видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
