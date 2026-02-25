24 февраля Байер и Олимпиакос расписали безголевую ничью в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Команды провели встречу на Бай-Арене в городе Леверкузен. В первой игре немецкий коллектив одолел соперников 2:0.

По сумме двух встреч в следующий раунд плей-офф вышел Байер – фармацевты далее поборются либо с Баварией, либо с Арсеналом.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 24 февраля

Байер (Германия) – Олимпиакос (Греция) – 0:0 [первый поединок – 2:0]

