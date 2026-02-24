Шестой номер рейтинга вылетел из Акапулько от 103-й ракетки в первом раунде

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 6) неожиданно завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Акапулько (Мексика) в первом же раунде.

В стартовом матче австралиец в трех сетах уступил 103-й ракетке мира Патрику Кипсону из США за 2 часа и 41 минуту.

ATP 500 Акапулько. Хард, 1/16 финала

Патрик Кипсон (США) [Q] – Алекс де Минаур (Австралия) [2] – 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4)

В третьей партии Алекс побеждал со счетом 5:3, не сумел подать на поединок и проиграл встречу на решающем тай-брейке.

Кипсон впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-10 мирового рейтинга и впервые за два года выиграл матч на уровне Тура. В Акапулько Патрик стартовал с квалификации, где прошел Стефана Козлова и Колумана Вона. Его следующим соперником будет Брендон Накашима.

Де Минаур впервые с февраля 2025 года уступил оппонентку, который не входит в топ-100. Тогда Алекс на турнире в Дубае проиграл на тот момент 187-й ракетке – Марину Чиличу.

Де Минаур дважды выигрывал трофей в Акапулько – в 2023 и 2024 годах.