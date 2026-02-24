Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Шестой номер рейтинга вылетел из Акапулько от 103-й ракетки в первом раунде
ATP
24 февраля 2026, 10:26 |
309
0

Шестой номер рейтинга вылетел из Акапулько от 103-й ракетки в первом раунде

Алекс де Минаур потерпел поражение от Патрика Кипсона в 1/16 финала пятисотника

24 февраля 2026, 10:26 |
309
0
Шестой номер рейтинга вылетел из Акапулько от 103-й ракетки в первом раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 6) неожиданно завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Акапулько (Мексика) в первом же раунде.

В стартовом матче австралиец в трех сетах уступил 103-й ракетке мира Патрику Кипсону из США за 2 часа и 41 минуту.

ATP 500 Акапулько. Хард, 1/16 финала

Патрик Кипсон (США) [Q] – Алекс де Минаур (Австралия) [2] – 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4)

В третьей партии Алекс побеждал со счетом 5:3, не сумел подать на поединок и проиграл встречу на решающем тай-брейке.

Кипсон впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-10 мирового рейтинга и впервые за два года выиграл матч на уровне Тура. В Акапулько Патрик стартовал с квалификации, где прошел Стефана Козлова и Колумана Вона. Его следующим соперником будет Брендон Накашима.

Де Минаур впервые с февраля 2025 года уступил оппонентку, который не входит в топ-100. Тогда Алекс на турнире в Дубае проиграл на тот момент 187-й ракетке – Марину Чиличу.

Де Минаур дважды выигрывал трофей в Акапулько – в 2023 и 2024 годах.

По теме:
Организаторы Акапулько выпустили заявление в связи с беспорядками в Мексике
ATP 500 Акапулько. С кем сыграет Монфис? Жеребьевка и призовые пятисотника
Определен победитель турнира ATP 500 в Роттердаме
Алекс де Минаур Патрик Кипсон ATP Акапулько
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Футбол | 23 февраля 2026, 19:26 18
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»

Известный в прошлом нападающий подвел итог первого тура в УПЛ после зимнего перерыва

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
Футбол | 23 февраля 2026, 16:29 36
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса

Джанлука Престианни не сыграет против Реала

ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура
Футбол | 24.02.2026, 09:15
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура
Ястремская проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Мериде
Теннис | 23.02.2026, 23:40
Ястремская проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Мериде
Ястремская проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Мериде
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Футбол | 24.02.2026, 09:04
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. После 9 лет Флойд Мейвезер возвращается на профи-ринг
ОФИЦИАЛЬНО. После 9 лет Флойд Мейвезер возвращается на профи-ринг
22.02.2026, 10:51 7
Бокс
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
22.02.2026, 10:05 1
Футбол
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
23.02.2026, 05:54
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
22.02.2026, 14:32 19
Теннис
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
23.02.2026, 07:38 1
Футбол
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
22.02.2026, 19:51 18
Олимпийские игры
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем