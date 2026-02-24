Бывший подопечный Моуриньо публично разнес Жозе из-за Винисиуса

Бывший хавбек «Челси» и национальной команды Нигерии Джон Оби Микел выразил резкое недовольство словами Жозе Моуриньо о поведении Винисиуса Жуниора.

Напомним, на прошлой неделе мадридский «Реал» минимально одолел «Бенфику» (1:0) в стыковом поединке Лиги чемпионов. Во время встречи Винисиус сообщил арбитру Франсуа Летексье, что игрок лиссабонцев Джанлука Престианни, прикрыв рот футболкой, назвал его «обезьяной». Аргентинец отверг обвинения в расизме, однако УЕФА временно отстранил его от участия в еврокубках.

Комментируя инцидент, главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо отметил: «Что-то здесь не так. На какой бы стадион он ни приехал, везде что-то происходит».

«Я рассчитывал услышать от своего бывшего тренера слова о том, что идет расследование и расизму нет места в футболе. Вместо этого он заявил, что Винисиусу не стоило так праздновать взятие ворот. Это был крайне неуклюжий комментарий со стороны Жозе, и он сам прекрасно понимает, что промахнулся. Он очень сообразительный человек и осознает это. Не знаю, почему он до сих пор не принес извинения, но я жду от него официального заявления. Ни один из футболистов, игравших под началом Моуриньо, не скажет о нем ничего плохого в контексте расизма. Никто. Я лично его знаю. Но в этот раз он совершил колоссальную ошибку», – подчеркнул Оби Микел в эфире своего подкаста.