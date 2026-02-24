Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший подопечный Моуриньо публично разнес Жозе из-за Винисиуса
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 05:39 |
1167
0

Бывший подопечный Моуриньо публично разнес Жозе из-за Винисиуса

Джон Оби Микел шокирован реакцией португальца на расистский скандал

24 февраля 2026, 05:39 |
1167
0
Бывший подопечный Моуриньо публично разнес Жозе из-за Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший хавбек «Челси» и национальной команды Нигерии Джон Оби Микел выразил резкое недовольство словами Жозе Моуриньо о поведении Винисиуса Жуниора.

Напомним, на прошлой неделе мадридский «Реал» минимально одолел «Бенфику» (1:0) в стыковом поединке Лиги чемпионов. Во время встречи Винисиус сообщил арбитру Франсуа Летексье, что игрок лиссабонцев Джанлука Престианни, прикрыв рот футболкой, назвал его «обезьяной». Аргентинец отверг обвинения в расизме, однако УЕФА временно отстранил его от участия в еврокубках.

Комментируя инцидент, главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо отметил: «Что-то здесь не так. На какой бы стадион он ни приехал, везде что-то происходит».

«Я рассчитывал услышать от своего бывшего тренера слова о том, что идет расследование и расизму нет места в футболе. Вместо этого он заявил, что Винисиусу не стоило так праздновать взятие ворот.

Это был крайне неуклюжий комментарий со стороны Жозе, и он сам прекрасно понимает, что промахнулся. Он очень сообразительный человек и осознает это.

Не знаю, почему он до сих пор не принес извинения, но я жду от него официального заявления. Ни один из футболистов, игравших под началом Моуриньо, не скажет о нем ничего плохого в контексте расизма. Никто.

Я лично его знаю. Но в этот раз он совершил колоссальную ошибку», – подчеркнул Оби Микел в эфире своего подкаста.

По теме:
Бенфика возмущена решением УЕФА не наказывать игрока мадридского Реала
После 3:1 с Интером тренер Буде-Глимт не собирается останавливаться
Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание
Джон Оби Микел Челси Жозе Моуриньо Бенфика Винисиус Жуниор Франсуа Летексье Джанлука Престианни Лига чемпионов Реал Мадрид
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он у нас в стране главный в футболе. Кому это вообще нужно?»
Футбол | 23 февраля 2026, 08:02 7
Йожеф САБО: «Он у нас в стране главный в футболе. Кому это вообще нужно?»
Йожеф САБО: «Он у нас в стране главный в футболе. Кому это вообще нужно?»

Известный в прошлом тренер – о решении играть вторую часть УПЛ в феврале

Флик отреагировал на гнев Ямаля после замены в матче с Леванте
Футбол | 24 февраля 2026, 05:16 1
Флик отреагировал на гнев Ямаля после замены в матче с Леванте
Флик отреагировал на гнев Ямаля после замены в матче с Леванте

Тренер Барселоны прокомментировал эмоциональную реакцию Ламина

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
Футбол | 23.02.2026, 16:29
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
Фьюри назвал свою самую большую победу, вспомнив бой с бугименом хевивейта
Бокс | 24.02.2026, 07:22
Фьюри назвал свою самую большую победу, вспомнив бой с бугименом хевивейта
Фьюри назвал свою самую большую победу, вспомнив бой с бугименом хевивейта
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Футбол | 23.02.2026, 16:27
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоговый медальный зачет ОИ-2026. Норвегия с рекордом, Украина без наград
Итоговый медальный зачет ОИ-2026. Норвегия с рекордом, Украина без наград
23.02.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
23.02.2026, 05:02 32
Футбол
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 21
Футбол
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
22.02.2026, 14:32 19
Теннис
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
22.02.2026, 18:05 22
Хоккей
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
22.02.2026, 19:51 18
Олимпийские игры
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем