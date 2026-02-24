После 3:1 с Интером тренер Буде-Глимт не собирается останавливаться
Хьетиль Кнутсен поделился ожиданиями от ответного стыкового поединка Лиги чемпионов
Наставник норвежского «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен поделился ожиданиями от ответного стыкового поединка Лиги чемпионов против миланского «Интера». Встреча пройдет сегодня, 24 февраля. Напомним, первый матч завершился сенсационной победой скандинавов со счетом 3:1.
«Я глубоко убежден в нашей идентичности и правильности выбранного пути. За годы работы у нас сформировалась особая культура и взаимное доверие, пришло осознание высокого класса нашей команды.
Нам помог опыт выступлений в Лиге Европы, где уровень оппозиции постоянно рос, и мы верили в этот вектор развития.
Мне импонирует обновленный формат еврокубков. Теперь значимость каждой игры возросла. Полагаю, это положительно сказалось на качестве футбола во всех трех турнирах – от Лиги чемпионов до Лиги конференций.
Мы отчетливо понимаем, что ведем борьбу на пределе возможностей. Перед финишем общего этапа в нашем активе было лишь три очка, но затем мы совершили рывок: набрали четыре балла в выездных матчах против дортмундской «Боруссии» и «Атлетико», а дома одолели «Манчестер Сити».
Эти результаты — наглядное подтверждение нашего потенциала. Мы доказали, что являемся сплоченным коллективом, способным мгновенно учиться и сохранять несгибаемый командный дух», – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
