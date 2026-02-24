УЕФА вынес окончательный вердикт по эпизоду с Вальверде в матче ЛЧ

УЕФА принял решение не применять дисциплинарные меры в отношении полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде после инцидента в матче против «Бенфики».

Напомним, португальский клуб уступил испанскому гранду со счетом 0:1 в рамках первой стыковой встречи за право участия в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 82-й минуте поединка уругвайский хавбек нанес удар защитнику лиссабонцев Самуэлю Далю, после чего тот упал на газон, держась за голову. Главный арбитр матча Франсуа Летексье оставил этот эпизод без внимания и не наказал игрока «сливочных».

Руководство «Бенфики» направило официальную жалобу в УЕФА, настаивая на том, что действия Вальверде заслуживали прямой красной карточки.

Однако, как сообщает El Partidazo de COPE, футбольные власти отклонили претензию португальской стороны. Таким образом, Федерико Вальверде избежал дисквалификации и других санкций за свои действия в том матче.