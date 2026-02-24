Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УЕФА вынес окончательный вердикт по эпизоду с Вальверде в матче ЛЧ
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 02:30 | Обновлено 24 февраля 2026, 02:31
УЕФА вынес окончательный вердикт по эпизоду с Вальверде в матче ЛЧ

Стало известно, чем закончилась попытка Бенфики дисквалифицировать ключевого игрока Мадрида

УЕФА вынес окончательный вердикт по эпизоду с Вальверде в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА принял решение не применять дисциплинарные меры в отношении полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде после инцидента в матче против «Бенфики».

Напомним, португальский клуб уступил испанскому гранду со счетом 0:1 в рамках первой стыковой встречи за право участия в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 82-й минуте поединка уругвайский хавбек нанес удар защитнику лиссабонцев Самуэлю Далю, после чего тот упал на газон, держась за голову. Главный арбитр матча Франсуа Летексье оставил этот эпизод без внимания и не наказал игрока «сливочных».

Руководство «Бенфики» направило официальную жалобу в УЕФА, настаивая на том, что действия Вальверде заслуживали прямой красной карточки.

Однако, как сообщает El Partidazo de COPE, футбольные власти отклонили претензию португальской стороны. Таким образом, Федерико Вальверде избежал дисквалификации и других санкций за свои действия в том матче.

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
DK2025
Реал без коррупции будет не Реал
Ответить
+2
