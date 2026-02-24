УЕФА вынес окончательный вердикт по эпизоду с Вальверде в матче ЛЧ
Стало известно, чем закончилась попытка Бенфики дисквалифицировать ключевого игрока Мадрида
УЕФА принял решение не применять дисциплинарные меры в отношении полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде после инцидента в матче против «Бенфики».
Напомним, португальский клуб уступил испанскому гранду со счетом 0:1 в рамках первой стыковой встречи за право участия в 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 82-й минуте поединка уругвайский хавбек нанес удар защитнику лиссабонцев Самуэлю Далю, после чего тот упал на газон, держась за голову. Главный арбитр матча Франсуа Летексье оставил этот эпизод без внимания и не наказал игрока «сливочных».
Руководство «Бенфики» направило официальную жалобу в УЕФА, настаивая на том, что действия Вальверде заслуживали прямой красной карточки.
Однако, как сообщает El Partidazo de COPE, футбольные власти отклонили претензию португальской стороны. Таким образом, Федерико Вальверде избежал дисквалификации и других санкций за свои действия в том матче.
🚨 ÚLTIMA HORA | La UEFA desestima la denuncia del Benfica contra Valverde por conducta violenta— El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 23, 2026
➡️ Fede Valverde no será sancionado por su acción sobre Samuel Dahl
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/w0eWO6QZoN
