Лидер Милана после жесткого столкновения вылетел на два месяца

Итальянский «Милан» официально подтвердил, что полузащитник Рубен Лофтус-Чик выбыл из строя примерно на два месяца.

Инцидент произошел в дебюте встречи 26-го тура Серии А против «Пармы» (0:1). На 8-й минуте поединка английский хавбек столкнулся с вратарем соперника Эдоардо Корви, когда тот пытался выбить мяч кулаком после навеса Алексиса Салемакерса.

Рубен рухнул на газон и не смог подняться самостоятельно – медики унесли его на носилках с зафиксированной шеей. Последующее обследование выявило у футболиста перелом альвеолярной кости.

«Медицинский штаб диагностировал у Рубена Лофтус-Чика перелом альвеолярного отростка челюсти. Сегодня игрок перенес хирургическое вмешательство, которое завершилось успешно.

Состояние Рубена оценивается как хорошее, он уже покинул больницу. Ожидается, что на полное восстановление уйдет около восьми недель», – сообщили представители «россонери».