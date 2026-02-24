Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер Милана после жесткого столкновения вылетел на два месяца
Италия
24 февраля 2026, 04:34 | Обновлено 24 февраля 2026, 04:35
Медицинский штаб диагностировал у Рубена Лофтус-Чика перелом альвеолярного отростка челюсти

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Милан» официально подтвердил, что полузащитник Рубен Лофтус-Чик выбыл из строя примерно на два месяца.

Инцидент произошел в дебюте встречи 26-го тура Серии А против «Пармы» (0:1). На 8-й минуте поединка английский хавбек столкнулся с вратарем соперника Эдоардо Корви, когда тот пытался выбить мяч кулаком после навеса Алексиса Салемакерса.

Рубен рухнул на газон и не смог подняться самостоятельно – медики унесли его на носилках с зафиксированной шеей. Последующее обследование выявило у футболиста перелом альвеолярной кости.

«Медицинский штаб диагностировал у Рубена Лофтус-Чика перелом альвеолярного отростка челюсти. Сегодня игрок перенес хирургическое вмешательство, которое завершилось успешно.

Состояние Рубена оценивается как хорошее, он уже покинул больницу. Ожидается, что на полное восстановление уйдет около восьми недель», – сообщили представители «россонери».

Рубен Лофтус-Чик Милан Парма Милан - Парма чемпионат Италии по футболу Серия A травма челюсти травма
Михаил Олексиенко Источник: ФК Милан




