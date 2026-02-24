Игроки Барселоны рассказали о суровой системе штрафов от Флика

Игроки «Барселоны» Педри и Ферран Торрес раскрыли детали внутренней дисциплины в клубе под руководством Ханси Флика.

Выступая в эфире развлекательного шоу El Hormiguero, футболисты пояснили, что немецкий специалист пересмотрел систему наказаний за непунктуальность.

Если раньше за опоздания на командные мероприятия игроков могли оставить в запасе (как это случалось с Рафиньей, Маркусом Рэшфордом или Жюлем Кунде, который попадал под санкции трижды), то теперь Флик отдает предпочтение финансовым взысканиям.

«В вопросах пунктуальности правила немного трансформировались. За каждое опоздание теперь предусмотрен денежный штраф», – поделился Педри. Его коллега Ферран уточнил, что сумма выплат может достигать внушительных 40 тысяч евро. По словам игроков, Флик предельно строг: даже задержка на три секунды официально считается опозданием. «Страшно представить, во сколько бы обошлись 20 минут просрочки», – иронично заметил Торрес.

При этом игроки добавили, что 61-летний тренер лояльно относится к атмосфере вне тренировочного процесса: он не запрещает команде записывать ролики для TikTok и не ограничивает веселье в раздевалке.