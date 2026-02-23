Флик назвал героя разгрома: кто вернул Барсу на вершину?

Рулевой каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от уверенной победы над «Леванте» со счетом 3:0. Этот успех в рамках 25-го тура Ла Лиги позволил «сине-гранатовым» вернуть себе лидерство в чемпионате, опередив мадридский «Реал» на один пункт.

«Ключевым моментом стал быстрый забитый мяч. Мы сохраняли уверенность с первых секунд встречи. Полагаю, наша игра становилась качественнее с каждой минутой, и итоговый результат полностью закономерен.

Против настолько плотной обороны необходимо, чтобы игроки центра поля активно подключались к атакам. Нам пришлось подбирать ключи через левый край, и такие голы приносят особое удовлетворение.

Отдельно отмечу Жоау Канселу – он провел выдающийся поединок. Его мастерство позволило создать множество острых моментов, особенно до перерыва. Именно такого уровня игры я от него и ожидаю. Тот факт, что мы снова возглавили турнирную таблицу, крайне важен для нас», – подчеркнул Флик.