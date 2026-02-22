Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Барселона
22.02.2026 17:15 – FT 3 : 0
Леванте
Испания
22 февраля 2026, 19:15 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:18
149
0

Возвращение на вершину: Барселона на Камп Ноу разгромила Леванте

Голами отличились Френки де Йонг, Фермин Лопес и Марк Берналь

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

22 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Леванте».

Поединок принял стадион «Камп Ноу» в Барселоне.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля вышли вперед уже на 4-й минует и три очка не упустили – 3:0.

Благодаря этой победе «Барселона» с 61 очком вернулась на вершину таблицы, обогнав «Реал» на один пункт. «Леванте» с 18 пунктами занимает 19-е место.

Чемпионат Испании. 25-й тур

Барселона – Леванте – 3:0

Голы: Берналь, 4, де Йонг, 32, Фермин Лопес, 81

Фото матча:

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
