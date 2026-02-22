Возвращение на вершину: Барселона на Камп Ноу разгромила Леванте
Голами отличились Френки де Йонг, Фермин Лопес и Марк Берналь
22 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Леванте».
Поединок принял стадион «Камп Ноу» в Барселоне.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Хозяева поля вышли вперед уже на 4-й минует и три очка не упустили – 3:0.
Благодаря этой победе «Барселона» с 61 очком вернулась на вершину таблицы, обогнав «Реал» на один пункт. «Леванте» с 18 пунктами занимает 19-е место.
Чемпионат Испании. 25-й тур
Барселона – Леванте – 3:0
Голы: Берналь, 4, де Йонг, 32, Фермин Лопес, 81
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите фотогалерею церемонии награждения и финала Элины с Джессикой Пегулой
Sport.ua подводит итоги предпоследнего, самого ужасного для Украины дня Игр в Милане и Кортине