Возвращение на вершину: Барселона на Камп Ноу разгромила Леванте

22 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Леванте».

Поединок принял стадион «Камп Ноу» в Барселоне.

Хозяева поля вышли вперед уже на 4-й минует и три очка не упустили – 3:0.

Благодаря этой победе «Барселона» с 61 очком вернулась на вершину таблицы, обогнав «Реал» на один пункт. «Леванте» с 18 пунктами занимает 19-е место.

Чемпионат Испании. 25-й тур

Барселона – Леванте – 3:0

Голы: Берналь, 4, де Йонг, 32, Фермин Лопес, 81

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.