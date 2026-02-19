Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
22.02.2026 17:15 - : -
Леванте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 февраля 2026, 17:11 | Обновлено 19 февраля 2026, 17:21
67
0

Барселона – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 февраля в 17:15 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги

19 февраля 2026, 17:11 | Обновлено 19 февраля 2026, 17:21
67
0
Барселона – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В воскресенье, 22 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Леванте».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Леванте
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Осасуна – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал и Барселона на низком старте: звезда Баварии может уехать в Испанию
В Ла Лиге наказал игрока, который отказался переходить в российский клуб
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Леванте Барселона - Леванте
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
Футбол | 19 февраля 2026, 08:12 90
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться

В команде футболиста считают, что это произошло в лагере сборной Украины

Гераскевич вернулся в Украину и сообщил о преступлении, которое увидел
Олимпийские игры | 19 февраля 2026, 07:07 2
Гераскевич вернулся в Украину и сообщил о преступлении, которое увидел
Гераскевич вернулся в Украину и сообщил о преступлении, которое увидел

Владислав – о деятельности МОК

Начало в Киеве. Стали известны даты четвертьфинальных матчей Кубка Украины
Футбол | 19.02.2026, 17:38
Начало в Киеве. Стали известны даты четвертьфинальных матчей Кубка Украины
Начало в Киеве. Стали известны даты четвертьфинальных матчей Кубка Украины
Все решил овертайм. Канада и Чехия выдали роскошный матч Олимпиады
Хоккей | 18.02.2026, 21:25
Все решил овертайм. Канада и Чехия выдали роскошный матч Олимпиады
Все решил овертайм. Канада и Чехия выдали роскошный матч Олимпиады
Сенсационный трансфер Полесья. Ротань получит усиление за 2 миллиона
Футбол | 19.02.2026, 12:33
Сенсационный трансфер Полесья. Ротань получит усиление за 2 миллиона
Сенсационный трансфер Полесья. Ротань получит усиление за 2 миллиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
18.02.2026, 01:33 7
Футбол
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 123
Футбол
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 09:39 4
Футбол
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
18.02.2026, 16:10 26
Теннис
Украина приняла решение после допуска россиян к Паралимпиаде-2026
Украина приняла решение после допуска россиян к Паралимпиаде-2026
19.02.2026, 09:20 3
Олимпийские игры
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 19
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
18.02.2026, 16:55 1
Хоккей
МИЧЕЛ: «Жироне повезло иметь такого игрока. Он меняет правила игры»
МИЧЕЛ: «Жироне повезло иметь такого игрока. Он меняет правила игры»
18.02.2026, 07:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем