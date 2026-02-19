Испания19 февраля 2026, 17:11 | Обновлено 19 февраля 2026, 17:21
Барселона – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 февраля в 17:15 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 22 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Леванте».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
