Цыганков вышел на 5 место среди украинских бомбардиров в топ-5 лигах

После того как забитым мячом за Жирону в матче Ла Лиги против Алавеса отличился Владислав Ванат, свой гол забил и Виктор Цыганков в этой игре.

Для Цыганкова этот забитый мяч стал 18-м в чемпионате Испании и теперь полузащитник Жироны находится в 6 голах от рекорда Артема Довбика (24) по количеству голов, забитых украинцами в Ла Лиге.

Голы украинцев в Ла Лиге

24 – Артем Довбик (Жирона)

18 – Виктор Цыганков (Жирона)

8 – Владислав Ванат (Жирона)

5 – Артем Кравец (Гранада)

4 – Евгений Коноплянка (Севилья)

3 – Роман Яремчук (Валенсия)

1 – Сергей Погодин (Мерида)

1 – Александр Яковенко (Малага)

Также благодаря этому голу Цыганков обошел Александра Заварова (17) по количеству голов, забитых в топ-5 лигах и вышел на единоличное 5 место среди всех украинских бомбардиров.

Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов