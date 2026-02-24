Цыганков вышел на 5 место среди украинских бомбардиров в топ-5 лигах
Также полузащитник Жироны еще на гол приблизился к рекорду Довбика в Ла Лиге
После того как забитым мячом за Жирону в матче Ла Лиги против Алавеса отличился Владислав Ванат, свой гол забил и Виктор Цыганков в этой игре.
Для Цыганкова этот забитый мяч стал 18-м в чемпионате Испании и теперь полузащитник Жироны находится в 6 голах от рекорда Артема Довбика (24) по количеству голов, забитых украинцами в Ла Лиге.
Голы украинцев в Ла Лиге
- 24 – Артем Довбик (Жирона)
- 18 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 8 – Владислав Ванат (Жирона)
- 5 – Артем Кравец (Гранада)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 1 – Сергей Погодин (Мерида)
- 1 – Александр Яковенко (Малага)
Также благодаря этому голу Цыганков обошел Александра Заварова (17) по количеству голов, забитых в топ-5 лигах и вышел на единоличное 5 место среди всех украинских бомбардиров.
Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов
- 136 – Андрей Шевченко (127 – Милан, 9 – Челси)
- 53 – Андрей Воронин (32 – Байер, 11 – Герта, 5 – Ливерпуль, 4 – Кельн, 1 – Боруссия Менхенгладбах)
- 39 – Артем Довбик (24 – Жирона, 15 – Рома)
- 33 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 9 – Дженоа, 1 – Марсель)
- 18 – Виктор Цыганков (17 – Жирона)
- 17 – Александр Заваров (10 – Нанси, 7 – Ювентус)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный в прошлом нападающий подвел итог первого тура в УПЛ после зимнего перерыва
Лидерство удерживает черкасский ЛНЗ, имея столько же очков, как у горняков