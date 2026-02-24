Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 февраля 2026, 00:09 | Обновлено 24 февраля 2026, 00:10
Цыганков вышел на 5 место среди украинских бомбардиров в топ-5 лигах

Также полузащитник Жироны еще на гол приблизился к рекорду Довбика в Ла Лиге

Цыганков вышел на 5 место среди украинских бомбардиров в топ-5 лигах
Getty Images/Global Images Ukraine

После того как забитым мячом за Жирону в матче Ла Лиги против Алавеса отличился Владислав Ванат, свой гол забил и Виктор Цыганков в этой игре.

Для Цыганкова этот забитый мяч стал 18-м в чемпионате Испании и теперь полузащитник Жироны находится в 6 голах от рекорда Артема Довбика (24) по количеству голов, забитых украинцами в Ла Лиге.

Голы украинцев в Ла Лиге

  • 24 – Артем Довбик (Жирона)
  • 18 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 8 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 5 – Артем Кравец (Гранада)
  • 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 1 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 1 – Александр Яковенко (Малага)

Также благодаря этому голу Цыганков обошел Александра Заварова (17) по количеству голов, забитых в топ-5 лигах и вышел на единоличное 5 место среди всех украинских бомбардиров.

Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов

  • 136 – Андрей Шевченко (127 – Милан, 9 – Челси)
  • 53 – Андрей Воронин (32 – Байер, 11 – Герта, 5 – Ливерпуль, 4 – Кельн, 1 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 39 – Артем Довбик (24 – Жирона, 15 – Рома)
  • 33 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 9 – Дженоа, 1 – Марсель)
  • 18 – Виктор Цыганков (17 – Жирона)
  • 17 – Александр Заваров (10 – Нанси, 7 – Ювентус)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
