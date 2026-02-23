Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Магия украинцев! Цыганков вывел Жирону вперед в тяжелом матче
Испания
23 февраля 2026, 23:33 | Обновлено 23 февраля 2026, 23:40
Виктор забил «Алавесу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 23 февраля, проходит матч 25-го тура испанской футбольной Ла Лиги между «Алавесом» и «Жироной» на стадионе «Мендисорроса».

Хозяева первыми открыли счет, однако быстро получили ответ от украинского игрока. На 31-й минуте Владислав Ванат забил гол после передачи Акселя Витселя.

На 73-й минуте каталонцев вперед вывел Виктор Цыганков. Этот матч для Виктора в Ла Лиге стал уже 20-м в этом сезоне, он оформил пять голов и отдал две результативные передачи.

Жирона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
sahka1981
Молодець! Технічно розібрався, плюс передачу отримав відмінну.
Ответить
+6
adidas77
Ох уж ця Жирона, нічого не можуть без наших...
Ответить
+4
samird
Ну і традиційно Мічел своїми безглуздими замінами віддав перемогу. 
Ответить
+3
samird
Все зробив, як і має майстер його рівня. Ну і пас Унахі - це топ. Наскількі він (Унахі) чудовий, настільки жахливо вже котру гру виглядає Ечеверрі. Як цей хлопчина взагалі в МС опинився? Його гра - це просто жах.
Ответить
+2
Andromed
ну й передача дуже класна була, розрізаюча
Ответить
+1
androma
А Ванат навіть не ногою, не головою а членом забив.
Ответить
0
Сказки ДАмбаса
Педринья лучше
Ответить
0
AK.228
У нас сегодня просто траур 🤬
Ответить
-1
