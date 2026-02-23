Испания23 февраля 2026, 23:33 | Обновлено 23 февраля 2026, 23:40
1579
10
ВИДЕО. Магия украинцев! Цыганков вывел Жирону вперед в тяжелом матче
Виктор забил «Алавесу»
23 февраля 2026, 23:33 | Обновлено 23 февраля 2026, 23:40
1579
В понедельник, 23 февраля, проходит матч 25-го тура испанской футбольной Ла Лиги между «Алавесом» и «Жироной» на стадионе «Мендисорроса».
Хозяева первыми открыли счет, однако быстро получили ответ от украинского игрока. На 31-й минуте Владислав Ванат забил гол после передачи Акселя Витселя.
На 73-й минуте каталонцев вперед вывел Виктор Цыганков. Этот матч для Виктора в Ла Лиге стал уже 20-м в этом сезоне, он оформил пять голов и отдал две результативные передачи.
ВИДЕО. Магия украинцев! Цыганков вывел Жирону вперед в тяжелом матче
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 февраля 2026, 07:02 11
Иванисеня перешел в «урал»
Футбол | 23 февраля 2026, 08:51 0
Тренер – о возвращении Аззедина Унаи
Футбол | 23.02.2026, 18:47
Футбол | 23.02.2026, 06:32
Футбол | 23.02.2026, 22:35
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Молодець! Технічно розібрався, плюс передачу отримав відмінну.
Ох уж ця Жирона, нічого не можуть без наших...
Ну і традиційно Мічел своїми безглуздими замінами віддав перемогу.
Показать Скрыть 2 ответа
Все зробив, як і має майстер його рівня. Ну і пас Унахі - це топ. Наскількі він (Унахі) чудовий, настільки жахливо вже котру гру виглядає Ечеверрі. Як цей хлопчина взагалі в МС опинився? Його гра - це просто жах.
ну й передача дуже класна була, розрізаюча
А Ванат навіть не ногою, не головою а членом забив.
Педринья лучше
У нас сегодня просто траур 🤬
Популярные новости
22.02.2026, 10:51 7
Футбол
22.02.2026, 16:45 4
22.02.2026, 09:13 7
22.02.2026, 14:32 19
23.02.2026, 10:31 4
22.02.2026, 09:55 18
22.02.2026, 19:51 18