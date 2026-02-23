ВИДЕО. Магия украинцев! Цыганков вывел Жирону вперед в тяжелом матче

В понедельник, 23 февраля, проходит матч 25-го тура испанской футбольной Ла Лиги между «Алавесом» и «Жироной» на стадионе «Мендисорроса».

Хозяева первыми открыли счет, однако быстро получили ответ от украинского игрока. На 31-й минуте Владислав Ванат забил гол после передачи Акселя Витселя.

На 73-й минуте каталонцев вперед вывел Виктор Цыганков. Этот матч для Виктора в Ла Лиге стал уже 20-м в этом сезоне, он оформил пять голов и отдал две результативные передачи.

