Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок сборной Украины: «Решил, что иду в ВСУ. В военкомате сказали...»
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 07:02 |
Владислав Велетень – о том, как попал в ВСУ

УАФ. Владислав Велетень

Футболист сборной Украины Владислав Велетень рассказал, как попал в ВСУ.

«Было очень тяжело, это армия – ты себе не принадлежишь, нужно выполнять то, что тебе скажут. Тяжело, особенно для молодого игрока. Это как когда нужно есть суп вилкой – то должен есть вилкой.

Как я попал в ТРО? Было очень тяжело для всех, никто не понимал, что происходит. Я решил, что нужно идти в ВСУ. В военкомате сказали, что не берут из-за возраста. Потом я пошел в ТРО. Я пробился с боем. Сказали найти человека, которого звали Джейкоб, – командира отделения. Я с ним договорился, и меня взяли», – сказал футболист.

Владислав Велетень Вооруженные силы Украины сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
