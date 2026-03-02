Игрок сборной Украины: «Решил, что иду в ВСУ. В военкомате сказали...»

Футболист сборной Украины Владислав Велетень рассказал, как попал в ВСУ.

«Было очень тяжело, это армия – ты себе не принадлежишь, нужно выполнять то, что тебе скажут. Тяжело, особенно для молодого игрока. Это как когда нужно есть суп вилкой – то должен есть вилкой.

Как я попал в ТРО? Было очень тяжело для всех, никто не понимал, что происходит. Я решил, что нужно идти в ВСУ. В военкомате сказали, что не берут из-за возраста. Потом я пошел в ТРО. Я пробился с боем. Сказали найти человека, которого звали Джейкоб, – командира отделения. Я с ним договорился, и меня взяли», – сказал футболист.