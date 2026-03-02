Источник: Шевченко могут ждать большие проблемы из-за Мудрика

Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола. Окружение игрока считает, что запрещенные вещества попали в его кровь в лагере сборной Украины.

Как отмечает журналист Игорь Цыганик, есть большая вероятность того, что в случае подтверждения попадания допинга в лагере сборной Украины, украинский вингер может подать судебный иск не против УАФ, а как раз непосредственно против руководителей УАФ.

Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.