02 марта 2026, 23:51
Источник: Шевченко могут ждать большие проблемы из-за Мудрика

Михаил может подать в суд на руководство УАФ

02 марта 2026, 23:51
Getty Images/Global Images Ukraine. Михайло Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола. Окружение игрока считает, что запрещенные вещества попали в его кровь в лагере сборной Украины.

Как отмечает журналист Игорь Цыганик, есть большая вероятность того, что в случае подтверждения попадания допинга в лагере сборной Украины, украинский вингер может подать судебный иск не против УАФ, а как раз непосредственно против руководителей УАФ.

Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

Andrii Mesiuk
ага, типу Шева сам вводив меьдоній... позов можна подати проти будь-кого, а от виграти його складніше.
