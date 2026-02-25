Эмоции Селезнева, забитые буллиты: как прошел матч Армат – Рух Медиа Тим

За окном почти весна, зима уже завершает свой цикл, в то же время UA Steel League лишь набирает обороты: 21 февраля на столичном стадионе «Левый Берег» состоялся матч команд «Рух Медиа Тим» и «Армат».

Выход футболистов на поле стал символичным моментом: игроки появились с бумажными ангелами в руках в память о героях Небесной сотни – минутой молчания спортсмены почтили павших военных.

Отдав дань уважения нашим героям, команды приступили к традиционному противостоянию 1 на 1. Дуэль на скорость выиграл Игорь Сергеев из «Армата», однако его дриблинг оказался куда слабее рывка. Игорь не сумел обыграть Богдана Иванченко, что привело к ответной атаке.

В этом сезоне «Армат» выступает при поддержке титульного партнера – бренда Slot City.

Левоногий Иванченко показал своему визави мастер-класс по дриблингу: сначала ушел от Игоря, а затем уложил на газон и голкипера – 1:0, бодрый старт для «Рух Медиа Тим».

Первая минута подошла к концу, и на поле выбежали остальные 20 участников матча – стартовал классический футбол. На трибунах мелькали знакомые лица: Александр Алиев в компании Ярослава Ракицкого наблюдал за игрой, рядом с трибуной стоял Александр Гладкий.

Начало матча ознаменовалось неудачей для «Армата», поскольку соперник из Львова отличился во второй раз уже в дебюте. Ошибка голкипера при подаче с углового сыграла на руку «Рух Медиа Тим» – 2:0 на табло.

Мелкие фолы прерывали темп игры, на некоторое время матч успокоился. Обе команды искали свои моменты, однако ошибки мешали создать опасность. Яркий эпизод упустили игроки «Рух Медиа Тим» на 21-й минуте. Имея выход 3 в 3, львовяне не сумели переиграть вратаря, добивание также парировал голкипер.

Неприятной новостью для «Армата» стал пенальти, который арбитр назначил после просмотра VAR. Тёмные тучи над днепрянами разогнал вратарь, явно поймавший кураж. Голкипер отразил пенальти, а затем ещё дважды остановил атаки львовян.

Под занавес тайма команды получили возможность перевернуть игру – в ход пошли бонусные карточки прямого действия. Буллит из-за пределов штрафной площади выпал обоим коллективам, однако при равных условиях команды не реализовали свои попытки.

Последние 5 минут тайма прошли в формате 7 на 7. «Армат» пошёл вперёд, за что и поплатился: игрок «Рух Медиа Тим» убежал в контратаку и довёл счет до разгромного – 3:0.

Разъяренный Евгений Селезнев заранее отправился в раздевалку, готовя огненно-мотивирующую речь для игроков «Армата».

Воздушная тревога в Киеве отложила старт второго тайма, однако на ход игры это не повлияло.

После паузы «Армат» вышел максимально заряженным – Евгений нашёл нужные слова в раздевалке.

Настроение днепрян испортил главный судья, показавший Селезнёву синюю карточку – игрок этого не оставил. Евгений вступил в словесную перепалку с рефери, намекая на фол со стороны львовян. Судья проигнорировал слова Селезнева, который лаконично подытожил: «Вы придумываете свои правила…».

Пока Селезнев негодовал за пределами поля, «Армат» в меньшинстве упустил невероятный момент – футболист в прыжке не дотянулся до мяча перед пустыми воротами. «Рух Медіа Тім» ответил двумя своими упущенными шансами.

Действия арбитра вновь вызвали недовольство Селезнева, который в очередной раз указывал судье на его «ошибки».

Карточки непрямого действия вступили в игру с 45-й по 50-ю минуту: гол «Рух Медиа Тим» должен был считаться за два, «Армат» играл без офсайдов. Эти 5 минут запомнились обоюдными моментами, в которых голкиперы проявили себя настоящими титанами. Как только действие карточек завершилось, «Армат» снял замок с ворот соперника: хаос в штрафной завершился голом Селезнёва. «Рух Медиа Тим» сразу прервал празднование «Армата», реализовав президентский буллит. Днепряне решили не затягивать и также успешно пробили буллит – 4:2.

Концовка матча получилась смазанной: днепряне просили пенальти, львовяне возражали. Судья пересмотрел видеоповтор и решил продолжить игру. «Армату» уже не хватило времени на камбэк – они уступили «Рух Медиа Тим» со счетом 2:4. Все благодарили друг друга за игру, лишь Селезнёв озадаченно общался с арбитром. «Что ты делаешь? Ты решил исход», – убеждал Евгений, направляясь в раздевалку.

Несмотря на неутешительный результат, «Армат» не опустил руки – это поражение стало не точкой, а лишь запятой на их пути в медийной лиге.

Особенности регламента:

Синяя карточка – аналог удаления в хоккее: игрок покидает поле на 5 минут без права замены и возвращается после окончания времени дисквалификации.

Буллит – выход один на один с голкипером: футболист стартует с центра поля, продвигается к штрафной площади и обязан завершить атаку ударом.

Президентский буллит – специальная попытка 1 на 1, которую выполняет руководитель команды. Может быть использована только один раз за матч.

Бонусные карточки – игровые возможности, влияющие на ход матча. Делятся на два типа:

прямого действия – разыгрываются в первом тайме и создают конкретную голевую ситуацию непрямого действия – активируются во втором тайме и временно меняют правила игры

Виды карточек прямого действия:

Пенальти (классический)

Пенальти (из-за пределов штрафной площади)

Буллит (классический)

Буллит (удар из-за пределов штрафной площади)

Штрафной удар с любой точки

Джокер – любая карточка из списка

Виды карточек непрямого действия:

Один гол за два (в течение 5 минут)

Игра без офсайда (в течение 5 минут)

Аут заменяется угловым (в течение 5 минут)

Звездный игрок (с момента вытягивания карточки до начала 55-й минуты, его гол считается за два)

Временное удаление игрока команды соперника, не касающееся вратаря (в течение 5 минут)

Джокер – любая карточка из списка

